Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обнародован четкий кадр, где Лунин получил красную. Игроку Барсы досталось
Испания
28 октября 2025, 07:51 | Обновлено 28 октября 2025, 09:09
1854
0

Андрей оттолкнул Алехандро Бальде

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин наблюдал за победным Эль Класико против «Барселоны» со скамейки запасных, однако без эмоций матч не завершил.

В конце игры голкипер оказался в центре столкновения между командами и в итоге получил красную карточку.

Появилось видео момента, за который украинца удалили. Андрею пришлось защищать своего партнера Винисиуса Жуниора, к которому бежали игроки «Барселоны». Украинский вратарь успел оттолкнуть фулбека каталонцев Алехандро Бальде.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин видео Винисиус Жуниор Алекс Бальде
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
