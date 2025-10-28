Обнародован четкий кадр, где Лунин получил красную. Игроку Барсы досталось

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин наблюдал за победным Эль Класико против «Барселоны» со скамейки запасных, однако без эмоций матч не завершил.

В конце игры голкипер оказался в центре столкновения между командами и в итоге получил красную карточку.

Появилось видео момента, за который украинца удалили. Андрею пришлось защищать своего партнера Винисиуса Жуниора, к которому бежали игроки «Барселоны». Украинский вратарь успел оттолкнуть фулбека каталонцев Алехандро Бальде.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

ВИДЕО. Обнародован четкий кадр, где Лунин получил красную карточку. Игроку Барсы досталось