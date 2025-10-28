Обнародован четкий кадр, где Лунин получил красную. Игроку Барсы досталось
Андрей оттолкнул Алехандро Бальде
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин наблюдал за победным Эль Класико против «Барселоны» со скамейки запасных, однако без эмоций матч не завершил.
В конце игры голкипер оказался в центре столкновения между командами и в итоге получил красную карточку.
Появилось видео момента, за который украинца удалили. Андрею пришлось защищать своего партнера Винисиуса Жуниора, к которому бежали игроки «Барселоны». Украинский вратарь успел оттолкнуть фулбека каталонцев Алехандро Бальде.
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
🔥 VINICIUS celebra la expulsión de PEDRI.— NoKai (@nokai) October 27, 2025
Desde el banquillo del BARÇA le gritan, el encargado le hace el gesto del balón de playa, y FERRAN y BALDE van a por él con empujones. ROJA para LUNIN.
CLÁSICO made in VARcelona. ¿Y todavia se quejan?pic.twitter.com/uuBufuDLdj
