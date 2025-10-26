Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону

Мадридский «Реал» одержал победу в Эль-Класико, обыграв «Барселону» – 2:1

Мадридцы начали матч активно и уже в дебюте заработали пенальти, однако после пересмотра системы VAR 11-метровый был отменён. Через несколько минут VAR вновь вмешался: Мбаппе забил великолепный гол с дальней дистанции, но находился в минимальном положении вне игры.

Лишь в середине тайма хозяевам удалось выйти вперёд: Беллингем отдал разрезную передачу на Килиана Мбаппе, который реализовал выход один на один с вратарём.

«Барселона» сравняла счёт ближе к концу первого тайма: Фермин Лопес точно пробил с центра штрафной и поразил ворота Куртуа.

Ответ «сливочных» не заставил себя ждать. Беллингему оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота после скидки от Эдера Милитао. На перерыв «Реал» ушёл с преимуществом в счёте.

Во втором тайме мадридцы снова получили шанс на пенальти: Эрик Гарсия сыграл рукой в своей штрафной. Однако Мбаппе не смог переиграть Щесны, и счёт остался прежним.

До конца встречи голов больше не было, и «Реал» увеличил своё преимущество в чемпионате до пяти очков над «Барселоной».

Отдельно стоит отметить, что в концовке матча произошла потасовка между скамейками запасных. Украинский голкипер Андрей Лунин получил жёлтую карточку за поведение на скамейке, хотя на поле в этом матче не выходил.

В следующем туре «Реал» вновь сыграет дома, принимая «Валенсию», а «Барселона» примет «Эльче».

Испанская Ла Лига. 10-й тур.

«Реал» – «Барселона» – 2:1

Голы: Мбаппе, 22; Беллингем, 43 – Фермин, 38

Предупреждения: Гюйсен, 57; Лунин, 90+11 (не на поле) – Фермин, 90+9

Удаление: Педри, 90+10 (вторая жёлтая карточка)

Мбаппе, 52 – нереализованный пенальти

«Реал»: Куртуа – Каррерас, Гюйсен, Милитао, Вальверде (Карвахаль, 72) – Винисиус (Родриго, 72), Чуамени, Камавинга, Гюлер (Диас, 66) – Мбаппе (Себальйос, 90), Беллингем (Г. Гарсия, 90)

«Барселона»: Щесны – Бальде (Мартин, 90+7), Кубарси (Бардагжи, 84), Е. Гарсия (Араухо, 74), Кунде – Педри, де Йонг – Рашфорд, Фермин, Ямал – Торрес (Касадо, 74)

Арбитр: Сесар Сото Градо (Канделеда, Испания)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)