Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
«Сливочные» увеличивают отрыв в чемпионате
Мадридский «Реал» одержал победу в Эль-Класико, обыграв «Барселону» – 2:1
Мадридцы начали матч активно и уже в дебюте заработали пенальти, однако после пересмотра системы VAR 11-метровый был отменён. Через несколько минут VAR вновь вмешался: Мбаппе забил великолепный гол с дальней дистанции, но находился в минимальном положении вне игры.
Лишь в середине тайма хозяевам удалось выйти вперёд: Беллингем отдал разрезную передачу на Килиана Мбаппе, который реализовал выход один на один с вратарём.
«Барселона» сравняла счёт ближе к концу первого тайма: Фермин Лопес точно пробил с центра штрафной и поразил ворота Куртуа.
Ответ «сливочных» не заставил себя ждать. Беллингему оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота после скидки от Эдера Милитао. На перерыв «Реал» ушёл с преимуществом в счёте.
Во втором тайме мадридцы снова получили шанс на пенальти: Эрик Гарсия сыграл рукой в своей штрафной. Однако Мбаппе не смог переиграть Щесны, и счёт остался прежним.
До конца встречи голов больше не было, и «Реал» увеличил своё преимущество в чемпионате до пяти очков над «Барселоной».
Отдельно стоит отметить, что в концовке матча произошла потасовка между скамейками запасных. Украинский голкипер Андрей Лунин получил жёлтую карточку за поведение на скамейке, хотя на поле в этом матче не выходил.
В следующем туре «Реал» вновь сыграет дома, принимая «Валенсию», а «Барселона» примет «Эльче».
Испанская Ла Лига. 10-й тур.
«Реал» – «Барселона» – 2:1
Голы: Мбаппе, 22; Беллингем, 43 – Фермин, 38
Предупреждения: Гюйсен, 57; Лунин, 90+11 (не на поле) – Фермин, 90+9
Удаление: Педри, 90+10 (вторая жёлтая карточка)
Мбаппе, 52 – нереализованный пенальти
«Реал»: Куртуа – Каррерас, Гюйсен, Милитао, Вальверде (Карвахаль, 72) – Винисиус (Родриго, 72), Чуамени, Камавинга, Гюлер (Диас, 66) – Мбаппе (Себальйос, 90), Беллингем (Г. Гарсия, 90)
«Барселона»: Щесны – Бальде (Мартин, 90+7), Кубарси (Бардагжи, 84), Е. Гарсия (Араухо, 74), Кунде – Педри, де Йонг – Рашфорд, Фермин, Ямал – Торрес (Касадо, 74)
Арбитр: Сесар Сото Градо (Канделеда, Испания)
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
