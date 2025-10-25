Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
26.10.2025 17:15 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26

Встреча десятого тура чемпионата Испании состоится 26 октября в 17:15 по Киеву

Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26
Коллаж Sport.ua

26 октября состоится легендарное эль-классико, в очередном туре Ла Лиги между собой сыграют Реал Мадрид и Барселона. Начало встречи запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Реал Мадрид

От этого сезона у фанатов Реала большие ожидания, в первую очередь, хотелось компенсации за отсутствие трофеев сезоном ранее. Внушало оптимизм назначение главным тренером Хаби Алонсо, который себя отлично зарекомендовал в Байере. После девяти туров чемпионата, клуб удерживает лидерство, одержав 8 побед и потерпев одно поражение, отрыв от второго места составляет два очка.

В последнем туре «сливочные» с трудом обыграли на выезде Хетафе со счетом 1:0, единственный мяч удалось забить в конце матча, когда соперник остался в меньшинстве. В отличной форме Килиан Мбаппе, на его счету 10 забитых мячей и две результативные передачи в Ла Лиге.

На этой неделе Реал одолел на своем поле Ювентус в Лиге чемпионов со счетом 1:0, клуб одержал три победы в трех встречах на этапе лиги, что позволяет делить лидерство в турнирной таблице. Из-за травм точно не сыграют Алаба и Рюдигер

Барселона

Каталонский клуб в этом сезоне тоже выглядит неплохо, команда идет второй в чемпионате. В последнем туре подопечные Ханси Флика в интересной борьбе смогли обыграть неуступчивую Жирону дома 2:1, победный мяч Араухо забил на 90+3 минуте.

В Лиге чемпионов на этой неделе команда разгромила дома Олимпиакос – 6:1, одержав вторую победу в трех встречах основной сетки. Основные надежды клуба и болельщиков связаны с Ламином Ямалем, многое зависит от того, пойдет ли у него игра.

Барса показывает зрелищный и атакующий футбол, хотя проблемы есть, недавний проигранный матч ПСЖ – 1:2 это показал, да и против Севильи в чемпионате был провал – 1:4.Среди кадровых потерь надо выделить: Левандовского, Рафинью и Гави.

Личные встречи

Хоть у клубов и большая история очных противостояний, углубляться в статистику нет смысла. Достаточно вспомнить прошлый сезон, где каталонцы выиграли все матчи, в чемпионате Барса выиграла 4:0 в гостях и 4:3 дома, также были победы 5:2 в Суперкубке Испании, а также 3:2 в финале Кубка Испании, в овертайме.

Прогноз

Лучше афишу сложно придумать, очередная битва, к которой будет прикован весь футбольный мир.

Реал котируется небольшим фаворитом этой пары, что объясняется фактором своей арены. Ожидаю интересного и зрелищного футбола, предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 3,5 голов за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
26 октября 2025 -
17:15
Барселона
Лунин получил плохие новости в Реале. Украинцу нужно принять решение
Главный тренер Жироны нашел слабые стороны Цыганкова и Ваната
Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
