Реал Мадрид

В воскресенье, 26-го октября, состоится поединок 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Матч пройдет в Мадриде, на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 17:15.

Долгожданное первое El Clasico сезона. Команда Хаби Алонсо подходит к нему на первом месте в турнирной таблице, тогда как коллектив Ханса-Дитера Флик сыграл «лишнюю» ничью против другого коллектива из столицы – «Райо Вальекано» (1:1), поэтом отстает на один балл. В прошлом сезоне «Барселона» катком прошлась по «Реалу» во всех турнирах с общим счетом 16:7 – давно «галактикос» не получали столь сильный удар. Поэтому очевидно, что их новый главный тренер будет стараться начать, в том числе, и с реванша против извечного оппонента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.