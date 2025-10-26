Реал – Барселона – 2:1. Первое Эль Класико сезона. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча десятого тура Ла Лиги 2025/26
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
На 52-й минуте пенальти не реализовал Килиан Мбаппе.
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.
Ла Лига 2025/26. 10-й тур, 26 октября
Реал Мадрид – Барселона – 2:1
Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Фермин Лопес, 38
Удаление: Педри, 90+10
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 22 мин.
ГОЛ! 1:1 Фермин, 38 мин.
ГОЛ! 2:1 Беллингем, 43 мин.
События матча
