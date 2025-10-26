26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

На 52-й минуте пенальти не реализовал Килиан Мбаппе.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

Ла Лига 2025/26. 10-й тур, 26 октября

Реал Мадрид – Барселона – 2:1

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Фермин Лопес, 38

Удаление: Педри, 90+10

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Фермин, 38 мин.

ГОЛ! 2:1 Беллингем, 43 мин.