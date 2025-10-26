Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Барселона – 2:1. Первое Эль Класико сезона. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
26.10.2025 17:15 – FT 2 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 октября 2025, 20:12 | Обновлено 26 октября 2025, 20:38
2679
2

Реал – Барселона – 2:1. Первое Эль Класико сезона. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча десятого тура Ла Лиги 2025/26

26 октября 2025, 20:12 | Обновлено 26 октября 2025, 20:38
2679
2 Comments
Реал – Барселона – 2:1. Первое Эль Класико сезона. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 52-й минуте пенальти не реализовал Килиан Мбаппе.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

Ла Лига 2025/26. 10-й тур, 26 октября

Реал Мадрид – Барселона – 2:1

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Фермин Лопес, 38

Удаление: Педри, 90+10

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Фермин, 38 мин.

ГОЛ! 2:1 Беллингем, 43 мин.

События матча

90’ +10
Педри (Барселона) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид), асcист Эдер Милитао.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Джуд Беллингем.
По теме:
Хаби АЛОНСО: «Это футбол и Эль-Классико, раньше уже было много событий»
ФОТО. Игроки матча Реал – Барселона устроили стычку. Лунин отхватил желтую
ВИДЕО. Герреро поставил эффектную точку в матче Динамо против Кривбасса
Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Фермин Лопес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26 октября 2025, 15:34 2
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»

Александр признался, что болел за Паркера

Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26 октября 2025, 01:45 41
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика

Победу во встрече одержал британец

Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
Футбол | 26.10.2025, 20:29
Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26.10.2025, 08:24
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26.10.2025, 19:57
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Такого конченого африканського губатого понторєза як шмаляль - ще світ не бачив. Уже два матчі пздить хню перед матчами  і в обох обісрався.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 20
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем