7 декабря на Месталье пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Севильей.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда часто применяла один и тот же рецепт для того, чтобы избежать позора с падением в Сегунду. Когда доходило до критического момента, тут меняли тренера, и в итоге набирали достаточно очков для выживания. В позапрошлом сезоне таким спасителем еще и стала местная легенда как футболист, Бараха. Но год назад уже его на фоне провальных результатов сняли - более того, руководство раскошелились, чтобы вернуть на родину из Англии Корберана. Но с ним зато закончили с 46 очками на двенадцатом месте.

Сейчас пока что результаты довольно посредственны, но не плохи: набирают ровно по очку за тур (четырнадцать). Был неприятный отрезок осенью, когда проигрывали почти всем без исключения. Но в ноябре были ничьи с Бетисом и Райо Вальекано, а с Леванте оформили минимальную, но важную победу.

Севилья

Клуб в прошлом сезоне был куда ближе к Сегунде, чем даже его нынешний соперник. Тогда в итоге набрали 41 очко, всего на одно больше, чем собрал Леганес, что весной вернулся во второй дивизион. Конечно же, это не могло устраивать никого, кто не равнодушен к проекту, что недавно был завсегдатаем квартета лидеров испанского футбола и до сих пор сохраняет явное лидерство по числу побед в Лиге Европы.

Нельзя сказать, что нынешний наставник, Матиас Алмейда, прямо преобразил команду. Более того, 0:2 с Бетисом в дерби стало пятым поражением в шести крайних турах. Но ведь были и 4:1 с Барселоной, да и в целом сейчас положение неплохое: к зиме команда успела набрать шестнадцать очков и сформировать отрыв от зоны вылета.

Статистика личных встреч

У Севильи была затяжная беспроигрышная серия. Но в четырех крайних очных матчах было по две победы Валенсии и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать успеха хозяев. Но тут для обоих во главе угла результат - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).