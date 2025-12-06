Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
07.12.2025 17:15 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 декабря 2025, 18:14 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:27
5
0

Валенсия – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 7 декабря и начнется в 17:15 по Киеву

06 декабря 2025, 18:14 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:27
5
0
Валенсия – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря на Месталье пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Севильей.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда часто применяла один и тот же рецепт для того, чтобы избежать позора с падением в Сегунду. Когда доходило до критического момента, тут меняли тренера, и в итоге набирали достаточно очков для выживания. В позапрошлом сезоне таким спасителем еще и стала местная легенда как футболист, Бараха. Но год назад уже его на фоне провальных результатов сняли - более того, руководство раскошелились, чтобы вернуть на родину из Англии Корберана. Но с ним зато закончили с 46 очками на двенадцатом месте.

Сейчас пока что результаты довольно посредственны, но не плохи: набирают ровно по очку за тур (четырнадцать). Был неприятный отрезок осенью, когда проигрывали почти всем без исключения. Но в ноябре были ничьи с Бетисом и Райо Вальекано, а с Леванте оформили минимальную, но важную победу.

Севилья

Клуб в прошлом сезоне был куда ближе к Сегунде, чем даже его нынешний соперник. Тогда в итоге набрали 41 очко, всего на одно больше, чем собрал Леганес, что весной вернулся во второй дивизион. Конечно же, это не могло устраивать никого, кто не равнодушен к проекту, что недавно был завсегдатаем квартета лидеров испанского футбола и до сих пор сохраняет явное лидерство по числу побед в Лиге Европы.

Нельзя сказать, что нынешний наставник, Матиас Алмейда, прямо преобразил команду. Более того, 0:2 с Бетисом в дерби стало пятым поражением в шести крайних турах. Но ведь были и 4:1 с Барселоной, да и в целом сейчас положение неплохое: к зиме команда успела набрать шестнадцать очков и сформировать отрыв от зоны вылета.

Статистика личных встреч

У Севильи была затяжная беспроигрышная серия. Но в четырех крайних очных матчах было по две победы Валенсии и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать успеха хозяев. Но тут для обоих во главе угла результат - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
7 декабря 2025 -
17:15
Севилья
Тотал меньше 2.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эльче – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025
Валенсия Севилья Валенсия - Севилья Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
Футбол | 06 декабря 2025, 15:04 9
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь

«Фиолетовые» временно возглавили турнирную таблицу УПЛ

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 88
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06.12.2025, 00:02
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06.12.2025, 17:47
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 47
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 12
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 1
Бокс
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем