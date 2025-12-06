Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как украинец Богдан Будко забил гол и сделал ассист в Нидерландах
Нидерланды
06 декабря 2025, 16:37 | Обновлено 06 декабря 2025, 16:40
ВИДЕО. Как украинец Богдан Будко забил гол и сделал ассист в Нидерландах

Хавбек помог молодежной команде АЗ Алкмаар переиграть клуб Рода

АЗ Алкмаар. Богдан Бутко

Украинский полузащитник Богдан Будко сыграл отличный матч за молодежную команду АЗ Алкмаар.

Хавбек забил гол (45 мин) и сделал ассист (63 мин) помог своей команде переиграть клуб Рода со счетом 3:2.

Это первые результативные действия Богдана Будко в текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

Украинец провел 8 матчей чемпионата и 2 игры Юношеской лиги УЕФА.

За основную команду АЗ Алкмаар 19-летний украинский легионер еще не играл.

Нидерланды. Второй дивизион, 5 декабря

Рода – Йонг АЗ Алкмаар – 2:3

Голы: Купер-Лав, 81, Брей, 90+1 – Будко, 45, Твиск (ассист Будко), 62, Богард, 88

Видеообзор матча: смотреть на YouTube

ВИДЕО. Гол Будко в Нидерландах, 45 мин

ВИДЕО. Ассист Будко в Нидерландах, 62 мин

