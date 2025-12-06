ВИДЕО. Как украинец Богдан Будко забил гол и сделал ассист в Нидерландах
Хавбек помог молодежной команде АЗ Алкмаар переиграть клуб Рода
Украинский полузащитник Богдан Будко сыграл отличный матч за молодежную команду АЗ Алкмаар.
Хавбек забил гол (45 мин) и сделал ассист (63 мин) помог своей команде переиграть клуб Рода со счетом 3:2.
Это первые результативные действия Богдана Будко в текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Нидерландов.
Украинец провел 8 матчей чемпионата и 2 игры Юношеской лиги УЕФА.
За основную команду АЗ Алкмаар 19-летний украинский легионер еще не играл.
Нидерланды. Второй дивизион, 5 декабря
Рода – Йонг АЗ Алкмаар – 2:3
Голы: Купер-Лав, 81, Брей, 90+1 – Будко, 45, Твиск (ассист Будко), 62, Богард, 88
Видеообзор матча: смотреть на YouTube
ВИДЕО. Гол Будко в Нидерландах, 45 мин
ВИДЕО. Ассист Будко в Нидерландах, 62 мин
