ВИДЕО. Как украинец Богдан Будко забил гол и сделал ассист в Нидерландах

Украинский полузащитник Богдан Будко сыграл отличный матч за молодежную команду АЗ Алкмаар.

Хавбек забил гол (45 мин) и сделал ассист (63 мин) помог своей команде переиграть клуб Рода со счетом 3:2.

Это первые результативные действия Богдана Будко в текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

Украинец провел 8 матчей чемпионата и 2 игры Юношеской лиги УЕФА.

За основную команду АЗ Алкмаар 19-летний украинский легионер еще не играл.

Нидерланды. Второй дивизион, 5 декабря

Рода – Йонг АЗ Алкмаар – 2:3

Голы: Купер-Лав, 81, Брей, 90+1 – Будко, 45, Твиск (ассист Будко), 62, Богард, 88

Видеообзор матча: смотреть на YouTube

ВИДЕО. Гол Будко в Нидерландах, 45 мин

ВИДЕО. Ассист Будко в Нидерландах, 62 мин