Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол+ассист! Украинец Будко помог АЗ выиграть матч чемпионата Нидерландов
Нидерланды
06 декабря 2025, 10:44 | Обновлено 06 декабря 2025, 10:46
Богдан Будко оформил гол и отдал ассист за Йонг АЗ Алкмаар

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Будко

Украинский полузащитник Богдан Будко, на клубном уровне выступающий за АЗ Алкмаар, провел бешеный матч за юношескую команду U-21 (Йонг АЗ Алкмаар) в Первом дивизионе Нидерландов.

Украинский легионер помог команде переиграть ФК Рода со счетом 3:2, забив безумный мяч на 45-й минуте, и вырезав невероятный результативный пас на Ника Твиска на 62 минуте.

Дубль в ворота ФК Рода – первые результативные действия Богдана Будка в нынешнем сезоне. За основную команду АЗ Алкмаар украинец пока не дебютировал.

В нынешнем сезоне Йонг АЗ Алкмаар занимает 16 строчку турнирной таблицы Первой Лиги Нидерландов, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

Чемпионат Нидерландов Первая Лига, 5 декабря.

Рода – Йонг АЗ Алкмаар – 2:3

Голы: Купер-Лав, 81, Брей, 90+1 – Будко, 45, Твиск, 62, Бугард, 88

Богдан Будко АЗ Алкмаар чемпионат Нидерландов по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
