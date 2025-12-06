Гол+ассист! Украинец Будко помог АЗ выиграть матч чемпионата Нидерландов

Украинский полузащитник Богдан Будко, на клубном уровне выступающий за АЗ Алкмаар, провел бешеный матч за юношескую команду U-21 (Йонг АЗ Алкмаар) в Первом дивизионе Нидерландов.

Украинский легионер помог команде переиграть ФК Рода со счетом 3:2, забив безумный мяч на 45-й минуте, и вырезав невероятный результативный пас на Ника Твиска на 62 минуте.

Дубль в ворота ФК Рода – первые результативные действия Богдана Будка в нынешнем сезоне. За основную команду АЗ Алкмаар украинец пока не дебютировал.

В нынешнем сезоне Йонг АЗ Алкмаар занимает 16 строчку турнирной таблицы Первой Лиги Нидерландов, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

Чемпионат Нидерландов Первая Лига, 5 декабря.

Рода – Йонг АЗ Алкмаар – 2:3

Голы: Купер-Лав, 81, Брей, 90+1 – Будко, 45, Твиск, 62, Бугард, 88