Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»

Завтра, 6 декабря в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» состоится поединок 15-го тура в украинской Премьер-лиге между «Кудровкой» и «Динамо». Для обеих команд этот матч является очень важным со стратегической точки зрения. Киевляне уже потеряли столько очков, что дальше отступать некуда. С таким успехом «бело-синие» могут вообще забыть о борьбе за призовые места. А «Кудровка», проиграв три последних поединка кряду, приблизила себя к аутсайдерам, и теперь их от зоны переходных матчей отделяет всего один балл.

Сможет ли новичок УПЛ прервать свою неудачную серию в поединке с действующим чемпионом в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал главный тренер команды Василий Баранов.

– Василий Анатольевич, вашу команду ожидает матч против действующего чемпиона. Психологически «Кудровка» готова к этому противостоянию?

– Так это или нет, узнаем только после поединка с «Динамо» (улыбается). Мы готовимся в обычном режиме, никаких накачек нет. Да, мы понимаем, с каким авторитетным соперником предстоит сыграть, однако за статус оппонента при победе больше трех очков не дают, поэтому для «Кудровки» – это матч, как и против «Александрии» или ЛНЗ.

– Почему спрашиваю о психологии, поскольку у вашей команды в пассиве три поражения кряду.

– Ничего страшного. Важно, что при этом команда демонстрировала неплохой футбол и создавала моменты. Я остался удовлетворен действиями подопечных в матчах с «Рухом» и «Колосом», а в поединке с ЛНЗ, считаю, «Кудровка» не заслуживала поражения. Уверен, что с такой игрой результат обязательно придет.

– В первых семи турах ваша команда набрала 48% очков, в то время, как в последующих семи матчах – 19%. Чем вы объясните спад в результатах?

– Здесь не одна причина, но главная, на мой взгляд, в том, что в начале сезона к нам относились по-другому, к тому же мы очень хорошо подготовились к старту чемпионата. Получился шлейф эмоций после хороших результатов, соответственно, команда начала немного проседать, но если брать всю пройденную дистанцию, считаю, «Кудровка», которая является абсолютным дебютантом высшего дивизиона, выступает достойно. А что говорить о командах, которые идут позади нас. Кто-то сейчас начинает набирать, а кто-то терять. До зимнего перерыва нам осталось провести два поединка, в которых нам нужно взять очки.

Кудровка

– Помимо опыта, чего не хватает «Кудровке», чтобы выступать стабильнее?

– Это наиболее важный фактор. Опыт получает не только команда, но и тренерский штаб. У нас в составе большинство футболистов, с которыми мы вышли в УПЛ или те, кто к нам присоединился из коллективов, вылетевших из элитного дивизиона. Работаем, развиваемся и стараемся быть достойными представителями высшего украинского дивизиона. Было бы плохо, если бы проигрывали без вариантов. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

– Ваш ближайший соперник «Динамо» потерпело уже четыре поражения подряд. Это плохой знак перед очной встречей?

– Это, возможно, для киевлян плохой знак, поскольку для динамовцев такое количество поражений является исключением из правил. Такой клуб, как «Динамо» не может долго падать, поэтому мы настраиваемся на очень сложный поединок. Перед игрой с «Полтавой» это был раненый зверь, а сейчас и подавно соперник из кожи вон будет лезть, действовать агрессивно, чтобы прервать свою серию неудач.

Динамо. Игорь Костюк

– Действительно, каким бы ни был кризис у «Динамо», но сегодня вряд ли кто-то поставит на «Кудровку». Это может сыграть вам на руку?

– Если говорить откровенно, то мастерство футболистов «Динамо» никуда не исчезло. Пусть не обижаются мои подопечные, но оно у соперника на порядок выше. Поэтому будем искать другие пути, как добиться положительного результата. Многое, также будет зависеть от настроя на игру.

Будет теория, мы все ребятам расскажем и покажем. Понятно, что у «Динамо» сменился тренер, наверняка будут внесены коррективы, поэтому предугадать решения нового наставника непросто. Хотя я, примерно, понимаю, в какой футбол любит играть Игорь Костюк, поскольку мы не раз встречались на уровне команд U-19. Сейчас у него качественные футболисты, но насколько ему удастся изменить игру команды, сказать сложно. Однако и мы попытаемся удивить противника.

– То есть, у вас уже есть четкий план на игру?

– Конечно, и не один. Другой вопрос, как все сработает.

– Если перед игрой вам скажут, что матч завершится вничью…

– Перед поединком на такой расклад я не согласен. Мы будем настраиваться только на победу, а как все сложится, опять же, покажет матч.

– Предусмотрены ли дополнительные премиальные для вашей команды в случае положительного результата?

– Этот вопрос с руководством не обсуждался. На первом месте для нас качество игры и результат, учитывая турнирное положение «Кудровки». А если президент захочет стимулировать команду финансово, мы будем этому только рады (улыбается). Мы играем для болельщиков. Наши ребята должны выйти на поле и показать, что на фоне «Динамо» они на что-то способны.