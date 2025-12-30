Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Легко не будет точно». Экс-нападающий сборной Украины – о матче со Швецией
Чемпионат мира
30 декабря 2025, 23:09 | Обновлено 30 декабря 2025, 23:39
183
0

«Легко не будет точно». Экс-нападающий сборной Украины – о матче со Швецией

Филипп Будковский верит сине-желтым

30 декабря 2025, 23:09 | Обновлено 30 декабря 2025, 23:39
183
0
«Легко не будет точно». Экс-нападающий сборной Украины – о матче со Швецией
ФК Заря. Филипп Будковский

Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на матч национальной сборной Украины против команды Швеции в плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026:

– В связи с этим не могу не спросить тебя о сопернике сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026 команде Швеции?

– Легко не будет точно. Но если наша команда настроится на максимум и проявит характер, то победа никуда не денется. Во всяком случае по классу мы как минимум шведам не уступаем.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Милевский признался, почему не стал как Роналду
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Филипп Будковский сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дьяволы и волки обменялись ударами. МЮ и Вулвз разошлись миром в АПЛ
Футбол | 31 декабря 2025, 00:12 1
Дьяволы и волки обменялись ударами. МЮ и Вулвз разошлись миром в АПЛ
Дьяволы и волки обменялись ударами. МЮ и Вулвз разошлись миром в АПЛ

Аутсайдеры турнира сумели взять лишь 3-е очко в таблице за половину сезона

Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Футбол | 30 декабря 2025, 20:21 5
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина

Ракицкий хочет играть

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Футбол | 30.12.2025, 08:11
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 30.12.2025, 10:01
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 14
Бокс
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 11
Бокс
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем