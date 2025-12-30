«Легко не будет точно». Экс-нападающий сборной Украины – о матче со Швецией

Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на матч национальной сборной Украины против команды Швеции в плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026:

– В связи с этим не могу не спросить тебя о сопернике сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026 команде Швеции?

– Легко не будет точно. Но если наша команда настроится на максимум и проявит характер, то победа никуда не денется. Во всяком случае по классу мы как минимум шведам не уступаем.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.