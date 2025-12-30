Легенда Динамо стал свидетелем Иеговы и сильно удивил Алиева
Александр рассказал историю о Несмачном
Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поделился воспоминаниями о том, как его многолетний партнер по команде Андрей Несмачный в период выступлений за киевский клуб стал свидетелем Иеговы, что существенно повлияло на его образ жизни.
«Как-то была ситуация: мы пришли с Милевским, перед тренировкой раздеваемся. Ну, я подхожу и говорю: «Андрюха, с Днем рождения». Тёма тоже: «С Днем рождения». А он говорит: «Да обычный день, что... У меня никакого дня рождения нет».
Это каждому личное. Но человек вообще изменился. Как стал свидетелем Иеговы, он изменился полностью», – отметил Алиев.
