Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо стал свидетелем Иеговы и сильно удивил Алиева
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 23:42 |
1760
1

Легенда Динамо стал свидетелем Иеговы и сильно удивил Алиева

Александр рассказал историю о Несмачном

30 декабря 2025, 23:42 |
1760
1 Comments
Легенда Динамо стал свидетелем Иеговы и сильно удивил Алиева
ФК Динамо. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поделился воспоминаниями о том, как его многолетний партнер по команде Андрей Несмачный в период выступлений за киевский клуб стал свидетелем Иеговы, что существенно повлияло на его образ жизни.

«Как-то была ситуация: мы пришли с Милевским, перед тренировкой раздеваемся. Ну, я подхожу и говорю: «Андрюха, с Днем рождения». Тёма тоже: «С Днем рождения». А он говорит: «Да обычный день, что... У меня никакого дня рождения нет».

Это каждому личное. Но человек вообще изменился. Как стал свидетелем Иеговы, он изменился полностью», – отметил Алиев.

По теме:
Лучшей командой УПЛ в 2025 году стал Шахтер
Александр КАМЕНСКИЙ: «Кемкин напоминает мне Деда Волшебника»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Маркевич прав, это грустно...»
Александр Алиев Андрей Несмачный Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Я ухожу отсюда, вы сами видели, что было»
Футбол | 31 декабря 2025, 01:02 0
Жозе МОУРИНЬО: «Я ухожу отсюда, вы сами видели, что было»
Жозе МОУРИНЬО: «Я ухожу отсюда, вы сами видели, что было»

Тренер – о несправедливости судейства в последней встрече

Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Бокс | 30 декабря 2025, 19:11 3
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров

Климас уверен, что следующий бой пройдет в США

ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30.12.2025, 08:17
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Футбол | 30.12.2025, 10:12
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Футбол | 30.12.2025, 08:11
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
U400
😂😂😂
Ответить
0
Популярные новости
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 11
Бокс
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем