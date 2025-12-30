Александр КАМЕНСКИЙ: «Кемкин напоминает мне Деда Волшебника»
Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 новогодних вопросов
Полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский ответил на 10 новогодних вопросов.
– Какой самый неожиданный новогодний подарок вы когда-либо получали?
– Очень хотел настольную игру – аэрохоккей, и Дед Мороз ее мне подарил.
– Если бы Дед Волшебник мог исполнить одно ваше футбольное желание – что бы вы загадали?
– Я бы хотел, чтобы у меня дома было собственное футбольное поле.
– Кто в вашей команде больше всего напоминает новогоднего персонажа – и какого именно?
– Александр Кемкин напоминает мне Деда Мороза: у него борода и он очень добрый (улыбается).
– Вы больше любите дарить или получать подарки? И что обычно дарите?
– Я больше люблю получать подарки, особенно неожиданные сюрпризы.
– Как вы обычно празднуете Новый год – дома, в путешествии или на базе?
– Я всегда праздную Новый год дома, в кругу семьи.
– Какое самое теплое новогоднее воспоминание из детства вы помните?
– Помню, как проснулся утром, пошел посмотреть, что под елкой, и нашел два футбольных мяча.
– Какое блюдо обязательно должно быть на вашем праздничном столе?
– Обязательно должно быть оливье. Кстати, могу приготовить его и сам.
– Какую новогоднюю песню или фильм вы включаете первым?
– Все части фильма «Один дома». А из песен – «Last Christmas».
– Какой «самый холодный» матч в вашей карьере вы помните?
– Когда я еще играл за «УФК» Днепр. Помню матч, во время которого выпало очень много снега – все поле было им покрыто, но было весело.
– С кем из команды вы бы украшали елку, чтобы она получилась идеальной?
– Я бы хотел украшать елку с Богданом Хомой, потому что у него есть вкус и рост, чтобы достать до верхушки.
