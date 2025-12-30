Александр КАМЕНСКИЙ: «Кемкин напоминает мне Деда Волшебника»

Полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский ответил на 10 новогодних вопросов.

– Какой самый неожиданный новогодний подарок вы когда-либо получали?

– Очень хотел настольную игру – аэрохоккей, и Дед Мороз ее мне подарил.

– Если бы Дед Волшебник мог исполнить одно ваше футбольное желание – что бы вы загадали?

– Я бы хотел, чтобы у меня дома было собственное футбольное поле.

– Кто в вашей команде больше всего напоминает новогоднего персонажа – и какого именно?

– Александр Кемкин напоминает мне Деда Мороза: у него борода и он очень добрый (улыбается).

– Вы больше любите дарить или получать подарки? И что обычно дарите?

– Я больше люблю получать подарки, особенно неожиданные сюрпризы.

– Как вы обычно празднуете Новый год – дома, в путешествии или на базе?

– Я всегда праздную Новый год дома, в кругу семьи.

– Какое самое теплое новогоднее воспоминание из детства вы помните?

– Помню, как проснулся утром, пошел посмотреть, что под елкой, и нашел два футбольных мяча.

– Какое блюдо обязательно должно быть на вашем праздничном столе?

– Обязательно должно быть оливье. Кстати, могу приготовить его и сам.

– Какую новогоднюю песню или фильм вы включаете первым?

– Все части фильма «Один дома». А из песен – «Last Christmas».

– Какой «самый холодный» матч в вашей карьере вы помните?

– Когда я еще играл за «УФК» Днепр. Помню матч, во время которого выпало очень много снега – все поле было им покрыто, но было весело.

– С кем из команды вы бы украшали елку, чтобы она получилась идеальной?

– Я бы хотел украшать елку с Богданом Хомой, потому что у него есть вкус и рост, чтобы достать до верхушки.