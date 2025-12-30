Тете намерен попросить Панатинаикос отпустить его в Гремио

25-летний вингер «Панатинаикоса» Тете, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», вскоре может покинуть Грецию и вернуться на родину.

В подписании бразильца заинтересован его родной клуб – «Гремио», который уже делал запрос в «Панатинаикос» по поводу аренды Тете, однако нарвался на отказ.

Греческий клуб дал понять, что готов отпустить Тете, однако лишь на полноценной основе, после чего «трехцветные» задумались о возможности покупки хавбека.

Сам Тете, как ожидается, в ближайшие дни встретится с руководством «Панатинаикоса», чтобы попросить не препятствовать его возвращению в «Гремио». Позиция футболиста во многом может поспособствовать тому, что клубы в итоге все-таки договорятся.

Напомним, Тете перешел в «Шахтер» из «Гремио» в феврале 2019 года за 15 миллионов евро, а покинул донецкий клуб сразу после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, воспользовавшись юридическими уловками ФИФА и Annexe 7.