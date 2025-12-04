5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Церемония жеребьевки назначена на 19:00 по киевскому времени
5 декабря в 19:00 по киевскому времени в Kennedy Center в Вашингтоне пройдет жеребьевка финального этапа чемпионата мира 2026 по футболу.
Во время церемонии 48 сборных распределят по 8 группам по 4 команды. Среди них будет и сборная Украины, которую ожидает плей-офф квалификации.
Перед жеребьевкой сборная Украины оказалась в 4-й корзине как участник плей-офф. Под руководством Сергея Реброва сине-желтая команда 26 марта 2026 года сыграет со Швецией, а победитель этого поединка 31 марта встретится с Польшей или Албанией за путевку на чемпионат мира.
Хозяева турнира – Мексика, Канада и США – автоматически получат позиции A1, B1 и D1. В одной группе не могут оказаться две команды из одной конфедерации, за исключением УЕФА. Каждая группа должна включать минимум одну и максимум две европейские сборные.
Чемпионат мира 2026 пройдет при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Расписание матчей станет известно 6 декабря, на следующий день после жеребьевки.
Чемпионат мира по футболу 2026
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
Состав корзин для жеребьевки
- 🔹 Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия
- 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия
- 🔹 Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка
- 🔹 Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Италия (плей-офф), Дания (плей-офф), Турция (плей-офф), Украина (плей-офф), ДР Конго (плей-офф), Ирак (плей-офф)
Пары европейского плей-офф
- 🔹 Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
- 🔹 Украина / Швеция – Польша / Албания
- 🔹 Словакия / Косово – Турция / Румыния
- 🔹 Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония
Пары межконтинентального плей-офф
- 🔹 ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
- 🔹 Ирак – Боливия / Суринам
Инфографика
