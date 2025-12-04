Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Чемпионат мира
04 декабря 2025, 22:10 | Обновлено 04 декабря 2025, 22:18
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026

Церемония жеребьевки назначена на 19:00 по киевскому времени

04 декабря 2025, 22:10 | Обновлено 04 декабря 2025, 22:18
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Коллаж Sport.ua

5 декабря в 19:00 по киевскому времени в Kennedy Center в Вашингтоне пройдет жеребьевка финального этапа чемпионата мира 2026 по футболу.

Во время церемонии 48 сборных распределят по 8 группам по 4 команды. Среди них будет и сборная Украины, которую ожидает плей-офф квалификации.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед жеребьевкой сборная Украины оказалась в 4-й корзине как участник плей-офф. Под руководством Сергея Реброва сине-желтая команда 26 марта 2026 года сыграет со Швецией, а победитель этого поединка 31 марта встретится с Польшей или Албанией за путевку на чемпионат мира.

Хозяева турнира – Мексика, Канада и США – автоматически получат позиции A1, B1 и D1. В одной группе не могут оказаться две команды из одной конфедерации, за исключением УЕФА. Каждая группа должна включать минимум одну и максимум две европейские сборные.

Чемпионат мира 2026 пройдет при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Расписание матчей станет известно 6 декабря, на следующий день после жеребьевки.

Чемпионат мира по футболу 2026

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Состав корзин для жеребьевки

  • 🔹 Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия
  • 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия
  • 🔹 Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка
  • 🔹 Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Италия (плей-офф), Дания (плей-офф), Турция (плей-офф), Украина (плей-офф), ДР Конго (плей-офф), Ирак (плей-офф)

Пары европейского плей-офф

  • 🔹 Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
  • 🔹 Украина / Швеция – Польша / Албания
  • 🔹 Словакия / Косово – Турция / Румыния
  • 🔹 Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Пары межконтинентального плей-офф

  • 🔹 ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
  • 🔹 Ирак – Боливия / Суринам

Инфографика

Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026. Текстовая трансляция
Жеребьевка ЧМ-2026. Соперники для сборной Украины. Смотреть онлайн LIVE
Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
жеребьевка сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады жеребьевка чемпионата мира
