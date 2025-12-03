Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жеребьевка ЧМ-2026. Соперники для сборной Украины. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат мира
03 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 03 декабря 2025, 16:50
Смотрите 5 декабря в 19:00 церемонию жеребьевки в Вашингтоне

Коллаж Sport.ua

5 декабря в 19:00 (по киевскому времени) в Kennedy Center в Вашингтоне состоится жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 по футболу.

48 сборных во время жеребьевки будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины вошла в 4-ю корзину перед жеребьевкой. Все команды, которые попали в плей-офф квалификации, размещены в четвертой корзине во время жеребьевки.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва в плей-офф отбора 26 марта 2026 года сыграет со Швецией, и победитель этого матча 31 марта в поединке за путевку на мундиаль встретится с Польшей или Албанией.

На момент жеребьевки известны 42 из 48 участников ЧМ-2026. Однако 4 победителя европейского плей-офф и 2 победителя межконтинентального плей-офф еще не определены, эти матчи запланированы на март 2026 года. Во время процедуры жеребьевки шарики будут иметь название победитель плей-офф 1, плей-офф 2 и т.д.

Хозяева турнира Мексика, Канада и США автоматически получат позиции A1, B1 и D1 соответственно. Кроме того, 4 наиболее рейтинговые сборные распределены по разным путям, и не пересекутся до финала при условии побед в своих группах. То есть, только в финале возможны встречи Испания – Аргентина, Франция – Англия (при условии, что эти сборные выиграют группы).

В одной группе не может быть двух команд из одной конфедерации (кроме УЕФА). Каждая группа должна содержать как минимум одну, но не более двух команд УЕФА. Для команд межконтинентального плей-офф ограничения по конфедерациям будут применяться ко всем трем участникам каждого пути.

Чемпионат мира 2026 состоится при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Расписание матчей турнира будет опубликовано на следующий день после жеребьевки – 6 декабря.

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт ФИФА.

📺 Видеотрансляция

Чемпионат мира по футболу 2026

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Состав корзин для жеребьевки

  • 🔹 Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия
  • 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия
  • 🔹 Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка
  • 🔹 Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Италия (плей-офф), Дания (плей-офф), Турция (плей-офф), Украина (плей-офф), ДР Конго (плей-офф), Ирак (плей-офф)

Пары европейского плей-офф

  • 🔹 Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
  • 🔹 Украина / Швеция – Польша / Албания
  • 🔹 Словакия / Косово – Турция / Румыния
  • 🔹 Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Пары межконтинентального плей-офф

  • 🔹 ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
  • 🔹 Ирак – Боливия / Суринам

Инфографика

