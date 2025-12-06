Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
06 декабря 2025, 16:07 |
0

Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы матча Тоттенхэм – Брентфорд

Поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги состоится 6 декабря в 17:00 по киевскому времени

Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы матча Тоттенхэм – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Брентфорд»

Команды сыграют на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

«Брентфорд» набрал 19 баллов и разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. «Тоттенхэм» имеет в активе также 19 очков, но занимает 11-е место из-за лучшей разницы мячей.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Тоттенхэм Брентфорд

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
