Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль

В АПЛ прошел уже 14-й тур, который порадовал поклонников красивых голов и невероятных сражений. В этот раз команды в большинстве своем проспали первый тайм и выкладывались во втором, забив львиную долю голов. Снова не выиграл «Ливерпуль», «Арсенал» уверенно следует по заданному маршруту, Пеп Гвардиола еще больше полысел от действий защиты своих подопечных, а «Вулверхэмптон» продолжает пробивать дно. Стоит обсудить все самые интересные моменты 14-го тура и готовиться к 15-му, который тоже пройдет в относительно равных противостояниях.

Лучшие из лучших в ноябре: голосуем!

В АПЛ продолжается голосование за лучших из лучших и уже 8 декабря можно будет узнать, кто получил награды в разных номинациях. Голосовать можно на сайте Премьер-лиги, где и представлены видеонарезки топовых моментов в высоком качестве. Какие представлены номинации:

1. «Сэйв месяца». В этом сезоне уже получали награду: Джеймс Траффорд (август), Джанлуиджи Доннарумма (сентябрь) и Мартин Дубравка (октябрь). Доннарумма только переехал в АПЛ и уже завоевал награду, а видеть двух вратарей из «Манчестер Сити» в данной номинации явно не удивление, учитывая нестабильную и откровенно «дырявую» защиту команды в этом сезоне. В ноябре на награду претендуют: Эмилиано Мартинес за сэйв в игре с «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом», Джондан Пикфорд в матче против МЮ, Альфонс Ареоля (против «Борнмута»), Георгий Мамардашвили (против «Борнмута») и Гильерме Викарио в матче с «Челси». Очень интересно, что больше всех поводов для красивых спасений подарил «Борнмут».

2. «Guiness Goal». Эту награду получили ранее: Доминик Собослаи, Мартин Субименди и Эмильяно Буэндиа. В этот раз в претендентах – Харри Уилсон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Тайлер Адамс, Ришарлисон, Йереми Пино, Жереми Доку, Илиман Ндиайе. Все их голы есть на сайте АПЛ, расписывать каждый нет необходимости, потому как надо смотреть!

3. «Лучший тренер месяца». Ранее награду получали: Арне Слот, Оливер Гласнер и Рубен Аморим. В этот раз среди претендентов: Марко Силва «Фулхэм», Энцо Мареска «Челси», Фабиан Хюрцелер «Брайтон», Пеп Гвардиола «Манчестер Сити», Унаи Эмери «Астон Вилла» и Микель Артета «Арсенал».

Конечно же вручат и награду «Лучший игрок месяца», которую уже получили: Джек Грилиш, Эрлинг Холанд и Брайан Мбеумо. В ноябре на нее претендуют:

Тиаго Игор: забил 5 голов за 4 игры и помог «Брентфорду» добыть 2 победы при 2 поражениях.

Деклан Райс: отличился максимальной самоотдачей и уверенно держит центр поля, соединяя защиту с нападением, помогая им же на протяжении всего матча. Ах да, еще гол с ассистом оформил, хотя это так себе достижение, которое не идет ни в какое сравнение с объемом работы Райса в каждой игре.

Рис Джеймс: наконец-то капитан полноценно вернулся и значительно усилил «Челси» – 3 победы и 1 ничья, есть ассист и целых 3 матча «на ноль».

Морган Гиббс-Уайт: еще один капитан, без которого уже представить «Ноттингем Форест» очень сложно. Полузащитник забил 3 гола, помог команде разбить «Ливерпуль» и «Лидс», но провалился в игре со «Штурмом».

Бруну Фернандеш: еще один камбэк состоялся в МЮ – португалец приуныл из-за непорядков в команде и даже ходили слухи об уходе, но собрался, занялся мотивацией и «Манчестер Юнайтед» понемногу стал раскрываться. В ноябре манкунианцы даже не проигрывали, а сам Фернандеш отличился четырьмя голевыми передачами.

Жереми Доку: настоящий моторчик, который покоряет своим дриблингом и не боится идти на нескольких соперников. Голевых стал отдавать поменьше, но Гвардиола хвалит вингера, а это многого значит.

Кирнан Дьюсбери-Холл: и у «Эвертона» теперь есть свой лидер, который является одним из полузащитников оборонительного плана наравне с Райсом в списке претендентов на награду лучшего игрока. Кирнан отмечает, что ему легче играть, когда слева выходит Виталий Миколенко, ведь, по его словам, приходится меньше отрабатывать в защите.

Харви Барнс: забил 3 гола за месяц, но помог команде победить только дважды при таком же количестве поражений.

Уже 8 декабря станет известно, кто заберет награды в своей номинации, а пока стоит обсудить матчи 15-го тура, которые снова разделены на три дня и в очередной раз в АПЛ решили не трогать пятницу. Что интересно, опять «Манчестер Юнайтед» будет играть в понедельник, отдельно от всех. В субботу пройдет сразу 7 матчей, а в воскресенье только 2.

Так как в следующие будни состоится очередной тур еврокубков, всех его участников попытались вместить в субботу. Учитывая тот факт, что их половина лиги, не повезло лишь «Кристал Пэлас», которые сыграют в воскресенье. Посмотрим, какие же пары в 15-м туре.

06.12. 14:30. «Астон Вилла» – «Арсенал». Тотал менше 2.5 за 1.77

Центральный матч 15-го тура пройдет на «Вилла Парк» в 14:30. Не самое популярное время для топ-игр, но как уж есть. Судить будет бригада Питера Бэнкса, который дает обычно 4+ желтых в среднем за матч.

«Астон Вилла» продлила свою победную серию до 6 выигрышей подряд, однако с «Брайтоном» в прошлом туре было чрезвычайно сложно. Если вкратце, то «вилланы» «горели» 0:2, потом сравняли 2:2 – это все в первом тайме. Второй стал не менее веселым: теперь уже «Астон Вилла» повела в счете 4:2, но могла доиграться, ведь «Брайтон» забил третий, а на большее уже «чаек» не хватило. Мартинес совершил 4 сэйва, потому помог «вилланам» не пропустить в нужный момент. Матч был почти равным по всем показателям, однако в этот раз больше повезло именно «Астон Вилле». На 15-й тур не заявлены Баркли и Мингс, но о них можно и не писать, ведь выбыли надолго.

У «Арсенала» ситуация похуже: то что Хаверц не сыграет – это точно, а вот Габриэль, Райс, Салиба, Москера и Троссард под вопросом. Микель Артета с грустью сообщил, что Деклан и Леандро скорее всего на поле не выйдут, а вот на Лигу чемпионов должны. Радует лишь отсутствие серьезной травмы у Райса, ведь изначально в моменте все смотрелось не очень. В АПЛ «Арсенал» не отпускают конкуренты и только на 5 очков команда оторвалась от второго места, потому надо играть, стараться и работать, даже без такого незаменимого игрока, как Деклан Райс. Впрочем, есть же Субименди, надо дать шанс и ему. Да и Эдегор заскучал – ему тоже нужно больше внимания.

«Арсенал» провел 18 матчей без поражений во всех турнирах и готов продолжить эту серию. «Астон Вилла» тоже идет на серии из 6 побед подряд, потому и их достижение прерывать не хочется. Напрашивается ничья? На нее в БК дают 3.40, а на победу «Арсенала» 1.93. Если мыслить логично, то по максимуму выкладываться никому не хочется, перед непростыми играми в еврокубках. Потому более интересно смотрится ТМ2.5 за 1.77.

Getty Images/Global Images Ukraine

06.12. 17:00. «Борнмут» – «Челси». Победа Челси за 2.25

Стадион «Виталити» в Борнмуте ждет поклонников футбола в субботу в 17:00. Судья матча – Майкл Оливер.

«Борнмут» полностью запорол ноябрь и декабрь начался для них с поражения. Очень плохие новости, учитывая тот факт, что играли против команд, с которыми надо брать очки и даже побеждать их. Но как итог: 4 поражения и 1 ничья при 4 забитых и 10 пропущенных. 5 матчей подряд не проигрывали дома и даже эту серию прервали, уступив «Эвертону» в прошлом туре. Из-за неудачных игр опустились на 14-е место, однако это в нынешнем сезоне пока не катастрофа, ведь от пятой позиции отделяет 4 очка, а от 18-й «вишни» оторвались на 8. Не сыграют в матче 15-го тура: Адамс, Акинмбони и Кристи.

У «Челси» все основные в строю. Андрей Сантос в прошлой игре не впечатлил, а опорников, как не странно, в составе больше нету. Кто не помнит, Мойзесу Кайседо дали трехматчевую дисквалификацию. Во многом из-за этого проиграли «Лидсу», но и атаковали не слишком активно: 14 ударов и 2 в створ против 17 (5) у «Павлинов». По xG сопернику уступили тоже: 0.95 – 2.78, хотя все по делу, счет ведь 1:3 в пользу «Лидса». Это поражение отбросило «Челси» на четвертое место и отдалило от первого на 7 очков. Зато против «Борнмута» в личных встречах «Аристократы» не проигрывают уже 8 игр подряд.

Против топовых команд «Вишни» в последнее время почти не играли, но все равно умудрились потерять немало очков. «Челси» же наоборот, против сильных всегда на максимуме, а вот середнячкам дает немало шансов, чем многие пользуются. У «Аристократов» впереди «Аталанта», потому некоторые лидеры явно появятся на второй тайм, если что-то пойдет не так. Поклонники ставок зато потирают руки – кэф 2.25 на победу «Челси» смотрится невероятно выгодно. На это можно поставить, ведь «Аристократы» имеют даже несколько конкурентных составов, способных на многое.

06.12. 17:00. «Манчестер Сити» – «Сандерленд». Обе забьют за 2.00 / Тотал голов больше 3 за 1.76

«Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Сандерленд» в 17:00. Рассудит команды Эндрю Мэдли, который не любит раздавать карточки, да и пенальти за 6 последних матчей не дал вообще ни единого.

«Манчестер Сити» после череды неудач наконец-то вернулся к успешной серии. Однако как сказать: даже Пеп Гвардиола в интервью после матча с «Фулхэмом» сказал, что еще раз облысел из-за такой игры «Горожан» в защите. Правда и с «Лидсом» было непросто, а 8 пропущенных за 3 последних матчей – это ли уровень топ-клуба? Очень интересно, что с «Фулхэмом» «Горожане» ударили 4 раза, а забили 5 голов, а «Дачники» наоборот: били 6 разе в створ, а забили 4. В общем, если учитывать всего 1 сэйв Доннаруммы, все можно сваливать на защиту. После «Черных котов» у «Манчестер Сити» в соперниках «Реал», с которыми играть посложнее, да и отомстить мадридцам хочется за последние неудачи. Не самый удачный матч с «Фулхэма» запомнится еще 100-м голом Эрлинга Холанда, который забил их быстрее всех в АПЛ.

«Сандерленду» все равно на другие турниры, ведь команда там не участвует. Поэтому сосредоточились на АПЛ и так как начали отлично, есть все шансы завершить в первой десятки турнирной таблицы минимум. Как говорится: «аппетит приходит во время еды» и «Черные коты» тоже в теме – уже хотят попасть в еврокубки! Сложно говорить о шансах «Сандерленда», ведь пока дела идут хорошо, но еще очень много туров впереди. Даже в последних 5 выиграли только единожды и то не против самых сильных соперников. В общем, философствовать рано, нужно играть и стараться.

«Манчестер Сити» выиграли 12 из 14 последних матчей дома против «Сандерленда» во всех турнирах и забивали больше 2 голов в 9 из них. Статистика представлена сугубо ради интереса, ведь игра 15 тура будет первой за 5 с половиной лет. Многое меняется даже за несколько матчей, чего уж говорить о настолько длительном перерыве. Тем не менее, можно поставить на ТБ3 (кэф 1.76) или на «Обе забьют – Да» за 2.00.

ФК Манчестер Сити

06.12. 17:00. «Ньюкасл» – «Бернли». Тотал угловых больше 10.5 за 2.14 / Индивидуальный тотал голов Бернли больше 2.5 за 1.55

Легендарный «Сент Джеймс Парк» собирает фанатов футбола в 17:00 для просмотра 15-го тура. Стюарт Атвелл будет следить за порядком, но только на поле и в его пределах.

«Ньюкасл» с удовольствием принимает «Бернли», ведь команда не самая сильная, потому можно немного расслабиться, чтобы отдохнуть перед игрой с неудобным «Байером» в Лиге чемпионов. Вряд ли помогут «Сорокам» Ботман, Осула, Поуп, Триппьер и Висса, потому придется ставить сильнейших или рисковать результатом. «Ньюкасл» поднялся на 12-е место, однако забивает команда не так много, как хотелось бы. Из-за этого клуб уже ищет усиление и снова оно чрезвычайно амбициозное: Рафинья и Фермин Лопес из «Барселоны», а также Серу Гирасси из «Боруссии» Д и Джон Дюран из «Фенербахче». Пока это лишь слухи – снова поторгуются, купят условного Жоржа Микаутадзе и все? Руководство обещало постараться, ведь в недавнем интервью обозначили план на будущее: стать клубом топ-уровня уже к 2030 году.

«Бернли» о таком не мечтает, а болельщики команды просто умоляют игроков стать лучше, чтобы не вылетать каждый сезон сразу после возвращения. Дела снова ведут к этому: за 14 матчей добыли только 10 очков при статистике 15–28. Проиграли 5 последних, вылетели из Кубка от «Кардиффа» и не имеют никаких мыслей по поводу улучшения ситуации. Уволить Скотта Паркера? Вряд ли кто-то заинтересован тренировать «Бернли», даже учитывая, что это лучшая лига мира и положение команды в таблице еще не самое катастрофическое. А вот усилить состав – это мастхэв!

В 15-м туре никто не ждет сенсации от «Бернли». «Ньюкасл» же может и должен побеждать, чтобы подняться повыше в турнирной таблице и не упустить возможность выиграть нужные 3 очка. Дополнительно это и мотивация перед игрой ЛЧ, что должны понимать все. Так как «Ньюкасл» много не реализовал массу моментов, частенько подают угловые, почти 6 в среднем за игру. Учитывая не самую лучшую защиту, соперники «Сорок» тоже пробивают тотал 4.5. Потому ставка на ТБ10.5 угловых смотрится весьма удачной ставкой, как и индивидуальный тотал «Бернли» больше 2.5 за 1.55.

06.12. 17:00. «Тоттенхэм» – «Брентфорд». Тотал голов больше 2.5 за 1.80

Игра состоится в 17:00 на «Тоттенхэм Хотспур» арене. Судить матч будет бригада Роберта Джонса.

«Тоттенхэм» в последних пяти турах не выиграл ни разу, еще и проиграл трижды. Соперники были достаточно серьезные, хотя «Шпоры» забивали в каждом матче. В Премьер лиге у команды статистика 23-18 и пока 11-е место, которое вообще не устраивает руководство клуба. Всему виной травмы, хотя обвинить можно и невезение, достаточно часто посещающее «Шпоры». Дома «Тоттенхэм» в атаке играет слабее, чем на выезде – за 9 игр во всех турнирах забили 13 (1.44 за матч в среднем), а в гостях 20. Пропустили дома меньше: 9 против 16 на выезде.

«Брентфорд» по данному показателю идет обратной стороной: дома играет лучше – забили 15, а на выезде всего 6. Пропустили 8, а в гостях 14. Что касается результатов, то «пчелы» тоже явно не в фаворитах: победы и поражения чередуются, причем больше это зависит от силы соперника. К примеру, у «Бернли» выиграли, а «Арсеналу» проиграли, ну и так почти все время. Из-за такой нестабильности «Брентфорд» на 13-м месте – им не привыкать, потому как главное остаться в АПЛ и по возможности занять место повыше. Против «Тоттенхэма» вряд ли сыграют Миламбо, Да Силва и Карвалью. Надежда на Тиаго и его голы, а в средней линии многого ждут от Уаттара, Дамсгарда и Ярмолюка.

В последних четырех матчах из 5 «Тоттенхэм» стабильно пропускает и проигрывает половину, а «Брентфорд» в 5 из 6 игр на выезде уступил именно во втором тайме. В личных встречах 3 матча подряд «Шпоры» побеждают «Пчел», причем дважды это сделали на выезде. В 15-м туре снова фаворит «Тоттенхэм», победу которых можно забрать за 2.22, но хорошей ставкой является ТБ2.5 идет за 1.8.

06.12. 17:00. «Эвертон» – «Ноттингем Форест». Тотал меньше 2.5 за 1.66

«Ноттингем Форест» едет в гости к «Эвертону» на «Хилл Дикинсон Стэдиум». В 17:00 Крис Кавана даст стартовый свисток и фанаты будут яростно поддерживать своих любимчиков.

«Эвертон» достаточно уверенно проводит последние игры и даже часто оставляет ворота «сухими», что для команды совершенно нехарактерно. Фирменная защита Дэвида Мойеса в деле, но надолго ли затянется удачная серия, сказать сложно. Благодаря точечному усилению получается достойный футбол, хоть и не совершенный. «Эвертон» пока на десятом месте и уже оторвался от зоны вылета на 9 очков. Именно это радует «Ирисок», хотя при удачной игре есть возможность подняться повыше. Очередную не самую удачную игру показал Виталий Миколенко.

«Ноттингем Форест» снова выиграл, что позволило немного улучшить положение в турнирной таблице. Впереди еще много работы, а в игре с «Вулверхэмптоном» «Лесники» очень понравились и превзошли соперника по всем показателям, кроме xG, передач вразрез и сэйвов. По угловым тотальное доминирование: 9 против 3. Правда моменты надо реализовывать, потому как более сильные соперники такое попустительство не допустят. Так и не вернулся к играм Александр Зинченко, хотя врачи вроде дали добро. Видимо решили поберечь, пока в защите есть кому играть.

Интересная статистика: в последних 7 матчах из 10 при участии «Лесников», кто-то один не забивает. В двух из них не забивал именно «Ноттингем Форест», в четырех их соперник, а в одной из игр вообще никто. В целом, по забитым голам у обеих команд не все так гладко, потому скорее всего ставка на ТМ2.5 (кэф 1.66) смотрится рационально, как и ничья за 3.14.

06.12. 19:30. «Лидс» – «Ливерпуль». Победа Ливерпуля за 1.77

Стадион «Элланд Роуд» точно будет заполнен под завязку в субботу в 19:30, ведь в Лидс приедет грозный «Ливерпуль». Энтони Тэйлор постарается обеспечить порядок на поле, чтобы матч прошел на высшем уровне.

«Лидс» прервал свою серию поражений, причем совсем неожиданно для всех обыграв мощный «Челси». Справедливости ради стоит отметить, что и с предыдущими соперниками «Павлины» были за шаг до ничьи. Даниэль Фарке отметил: не хватает Джеймса и Лонгстаффа, а остальным нужно прибавить. В атаке «Лидс» лучше действует дома: 10 голов и 6 в гостях. Защите «Элланд Роуд» и родные трибуны помогают получше: 8 пропущенных против 18 в гостях.

«Ливерпуль» пока понять сложно, где команда хороша, а где играет не лучшим образом. Если обратиться к статистике, то мерсисайдцам все равно: атака – 16 забитых дома и 15 в гостях, 15 пропущенных в родных стенах и 14 на выезде. «Красные» идут на 9-м месте и это явно не их уровень. Арне Слот все обещает исправить ситуацию, а команда так и не стала стабильной. Да что там говорить – сильно не везет, потому как моменты есть и немало. Еще и Мохаммед Салах скоро уедет играть за сборную. Не в обиду египтянину, но его время в «Ливерпуле» завершилось: за 13 игр 4 гола + 2 ассиста и даже давно в «Фиорентине» на старте карьеры было лучше.

В 11 последних играх «Лидс» стабильно пропускает минимум 1 гол, а у «Ливерпуля» серия поменьше – 5 матчей. Если брать в учет удары, то мерсисайдцы с большим отрывом впереди, как и по угловым. Котировки на тоталы по этим событиям отличные. Привлекает и победа «Ливерпуля» за 1.77 – перед игрой с «Интером» следует зарядиться позитивом на полную!

07.12. 16:00. «Брайтон» – «Вест Хэм». Тотал голов больше 2.5 за 1.62

В воскресенье в 16:00 приготовьтесь смотреть игру «Брайтона» против «Вест Хэма» на «Амекс». Судить будет бригада Саймона Хупера.

«Брайтон» в спокойной манере добывал очки три игры подряд, как тут появилась «Астон Вилла». Если не брать во внимание поражение, фанаты явно были покорены красивым атакующим футболом! 7 голов на двоих, красивый старт и почти состоявшийся камбэк – было все. Еще и Вербрюгген сделал 6 сэйвов, потому забитых мячей могло быть еще больше. Главный тренер в этот раз оставил в запасе Уэлбека, который со скамейки играет намного хуже, чем со старта. В этот раз наиграл на оценку 5.7 и ничем не помог команде. Поражение опустило «Брайтон» на седьмую позицию, да и статистика пострадала: уже 24–20.

«Вест Хэм» только мечтает о таких показателях, потому как у «молотобойцев» не задалось со старта, да и сейчас игра очень далека от хорошей. Команда идет на 18-м месте, забили 16 голов и 28 пропустили – пока в Нуну Эшпириту Санту ничего не получается и какая это уже команда АПЛ, которую он тренировал? Возможно в 15-м туре уже выйдет Саммервилл, чтобы усилить атаку. Еще бы Никласу Фюллькругу проснуться и начать забивать, потому как без него в неплохой форме только Уилсон, Боуэн и Пакета, если Лукас не старается удивить общественность очередной выходкой, как двумя желтыми за 1 минуту в игре с «Ливерпулем».

«Брайтон» считается фаворитом игры, хоть и тоже обладают развеселой защитой, которая немало ошибается. ТБ2.5 за 1.62 считается уверенным вариантом для ставки, если главный тренер «Вест Хэма» не вспомнит былые времена и не отправит всех в защиту.

07.12. 18:30. «Фулхэм» – «Кристал Пэлас». Тотал желтых карточек меньше 4.5 за 1.75

Шикарный матч «Фулхэма» в 14-м туре остался в памяти посетивших «Крэйвен Коттедж» где в воскресенье в 18:30 пройдет очередная игра. Судить ее будет Сэмюэл Бэррот.

В 15-м туре «Фулхэм» явно не желает повторять судьбу игры с «Манчестер Сити». Скорее всего это и не получится, так как выводы сделать должны, а «Кристал Пэлас» явно не суперкоманда в атаке. Те же «Дачники» забили больше на гол, хотя занимают 15-е место. Пропустили в 2 раза больше – это гораздо существеннее и сильнее бьет по статусу, как и по турнирному положению. В последних 5 матчах из 6 «Фулхэм» стабильно успешно играет и забивает во втором тайме. Все в строю и здоровые, проблем с составом нету.

«Кристал Пэлас» чуть ли не впервые в истории претендует на место в топ-3, потому скорее всего на радостях никак не могут определиться, что им важнее – Лига Конференций или тройка лучших в АПЛ. Не радует забитый лазарет, в котором Кардинес, Дукуре, Сарр, Соса и Риад. Пусть и грубо звучит, но без них команда справляется, хотя Исмаила явно не помешал бы в атаке. Борна Соса и вовсе хочет забыть сезон: получил травму на первой минуте и вообще она стала единственной сыгранной.

В последних 5 очных встречах «Кристал Пэлас» дважды побеждал, было 2 ничьи и раз праздновали победу «Фулхэм». Забивали неохотно: «Орлы» отличились 6 раз, а «Дачники» всего 1. Следует поставить на ТМ2.5 (кэф 1.76)? Лучше на ТМ4.5 по желтым карточкам (кэф 1.75), ведь их обе команды стараются не получать.

08.12. 22:00. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». Победа Манчестер Юнайтед за 1.70

В понедельник на «Молинью» в 22:00 состоится последний матч 15 тура. Майкл Солсбери будет главным арбитром.

«Вулверхэмптон» не выиграл ни единого матча в АПЛ и добыл только 2 ничьи за 14 туров. Те самые команды, подарившие 2 очка «Волкам»: «Брайтон» и «Тоттенхэм». Чтобы не так было обидно фанатам «Вулверхэмптона» – их любимчики все же дважды победили в сезоне, но только в кубке. Теперь к негативным новостям: «Волки» 5 матчей подряд не только проигрывают, а и не забивают. Собственно, они же хуже всех в АПЛ по забитым–пропущенным (7–29), да и среди топ-5 лиг, хотя без побед еще «Фиорентина» и «Верона». Печальный пока сезон для «Вулверхэмптона».

«Манчестер Юнайтед» мог повторить судьбу «Волков», ведь со старта играл подобным образом, но владел составом, в десятки раз дороже. Однако несмотря на весь хейт со стороны фанатов, руководство решило дать шанс Рубену Амориму. Есть еще один человек, который в него верит – Фрэнк Илетт не стрижется почти 2 года из-за того, что МЮ не может победить 5 раз подряд. Букмекеры уже и ставки принимали на это событие, игроки обещают собраться и пока за все время смогли победить только трижды подряд. Пока серии снова не будет, ведь после победы над «Кристал Пэлас» «красные дьяволы» снова не удержали победу и сыграли вничью с «Вест Хэмом». Может Илетту новый челлендж создать: если МЮ проиграет «Вулверхэмптону», то он пострижется налысо?

Явный фаворит в этой паре «Манчестер Юнайтед», но кэф на его победу весьма симпатичен – 1.7. Тотал больше можно забрать за 1.66, а гол Мбеумо в любое время за 2.50.

Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический раздел

В 14-м туре состоялось немало событий, повлиявших на статистические показатели. Пройдемся по основным показателям и достижениям:

Голы: Эрлинг Холанд (15), Игор Тиаго (11), Жан-Филипп Матета и Дэнни Уэлбек по 7.

Голевые передачи: Бруну Фернандеш и Мохаммед Кудус по 5.

Желтые/Красные карточки: Лукас Пакета (5/1), Каземиро (4/1), Кристиан Ромеро (6/0).

Удары за игру: Эрлинг Холанд (4), Жан-Филипп Матета (2.8), Бруну Фернандеш (2.6).

Лучшая команда по владению мячом «Ливерпуль» (58.8%), а на втором и третьем месте «Арсенал» (56.4%) и «Челси» (56.2%). Самые агрессивные: «Борнмут» (38 желтых и 1 красная), Челси (26/4), «Тоттенхэм» (35/0).

Таблица АПЛ 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 14 10 3 1 27 - 7 06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 33 2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32 - 16 06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 28 3 Астон Вилла 14 8 3 3 20 - 14 06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 27 4 Челси 14 7 3 4 25 - 15 06.12.25 17:00 Борнмут - Челси 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 24 5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18 - 11 07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 23 6 Сандерленд 14 6 5 3 18 - 14 06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 23 7 Брайтон 14 6 4 4 24 - 20 07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 22 8 Манчестер Юнайтед 14 6 4 4 22 - 21 08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 22 9 Ливерпуль 14 7 1 6 21 - 21 06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 22 10 Эвертон 14 6 3 5 15 - 17 06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 21 11 Тоттенхэм 14 5 4 5 23 - 18 06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 19 12 Ньюкасл 14 5 4 5 19 - 18 06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 19 13 Брентфорд 14 6 1 7 21 - 22 06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 19 14 Борнмут 14 5 4 5 21 - 24 06.12.25 17:00 Борнмут - Челси 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 19 15 Фулхэм 14 5 2 7 19 - 22 07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 17 16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14 - 22 06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 15 17 Лидс 14 4 2 8 16 - 26 06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 14 18 Вест Хэм 14 3 3 8 16 - 28 07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 12 19 Бёрнли 14 3 1 10 15 - 28 06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 10 20 Вулверхэмптон 14 0 2 12 7 - 29 08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 2 Полная таблица

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.