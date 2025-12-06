От Махини до Михайленко: сборная Николаев в украинском футболе

«До Николая нет зимы никогда», – утверждает украинская пословица. И действительно, в этом году похолодание до зимних температур пришлось практически почти на День Святого Николая. Другое название дня памяти Николая Чудотворца – просто День Николая. И этот день не только полон подарками-николайчиками для детей, поздравления принимают, собственно, и мужчины по имени Николай. Не сказать, что в истории нашего футбола носителей этого имени было уж очень много, однако таковые были, и определенный вклад в историю популярной игры они внесли, а некоторые делают это и сейчас. Что ж, вспомним самых ярких Николаев нашего футбола.

Вратарь: Николай Медин (родился в 1972 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Медин

Воспитанник никопольского футбола был голкипером «Днепра» на рубеже эпох. Примечательно, что появился в системе клуба из тогдашнего Днепропетровска в чемпионском 1988 г. И в 1991 г. в составе дубля стал последним чемпионом СССР среди дублеров. В октябре 1992 г. вышел в составе взрослого «Днепра» на выездной матч против «Буковины» и сразу отыграл на ноль. Собственно, отыграв более сотни игр без пропущенных голов, Медин стал членом символического клуба Евгения Рудакова. К сожалению, не особо у него сложилось с титулами, ведь добрых полдесятка раз он становился «бронзовым» призером украинского чемпионата, раз – «серебряным» (когда в сезоне-1992/93 «Днепр» набрал одинаковое количество очков с чемпионом – «Динамо», но уступил по разнице мячей), трижды доходил до финала Кубка Украины, но поднять над головой почетный трофей было не суждено (в 1995-м в финале Медина заменили на Святослава Сироту в конце дополнительного времени, в итоге соперники из «Шахтера» забили все 7 пенальти, которые пробивали в той серии).

Альтернатива Медину? Киевский динамовец Николай Трусевич, погибший в Сырецком концлагере, или легенда харьковского футбола Николай Уграицкий были заметными фигурами на футбольных полях Украины и бывшего СССР, однако медальная коллекция Медина и время выступлений за одну из лучших команд Украины начала 1990-х, а также еврокубковый опыт всё же склоняют чаши весов в его пользу.

Защитники: Николай Матвиенко (родился в 1996 г.), Николай Ищенко (родился в 1983 г.), Николай Волосянко (1970–2010), Николай Кольцов (1936–2011)

Действующий капитан «Шахтера» Николай Матвиенко собрал немалую коллекцию наград. Он является 3-кратным чемпионом Украины и 4-кратным обладателем Кубка нашей страны. Не стоит забывать и о том, что в свое время в составе юношеской команды «Шахтера» он добирался до финала Юношеской лиги УЕФА (в том розыгрыше гол Матвиенко, кстати, положил начало разгрому юношеского «Атлетика» из Бильбао). Ну, а по количеству матчей в национальной сборной Матвиенко уверенно идет к трехзначной цифре. Среди голевых достижений Матвиенко мне лично больше всего запомнился его гол в Лиге чемпионов в выездном матче против «Антверпена» 2 года назад. Подачу Александра Зубкова со штрафного Николай использовал как нельзя лучше: ударом головой в падении в борьбе с защитниками соперника направил мяч в ворота. Поставлю Матвиенко в символической команде на левый фланг обороны, хотя, конечно, больший опыт он накопил, играя в центре защиты. Тем не менее, матчи против «Барселоны» и «Порту», ​​соседствовавшие в расписании ЛЧ с упоминавшимся матчем против «Антверпена», Матвиенко играл именно на позиции левого защитника. А сейчас, по оценке transfermarkt.de, Матвиенко является самым дорогим игроком «горняков» со стоимостью 16 млн евро.

Николай Ищенко накопил огромный опыт игры в разных украинских клубах. Больше всего матчей сыграл за «Карпаты», наибольшего количества титулов добился в «Шахтере». Имел прямое отношение к завоеванию Кубка УЕФА, по ходу того триумфального для оранжево-черных розыгрыша отыграл 6 матчей. Ну, и не стоит забывать о серебряной награде молодежного Euro-2006, которая также есть в наградной коллекции Ищенко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Ищенко против Андерса Иньесты

В далеком уже в 1996 г. Николай Волосянко, играя за «Динамо» во главе с Йожефом Сабо, имея в партнерах по обороне Александра Головко и Олега Лужного, открыл счет в матче чемпионата страны против «Таврии». Ну, а особенные страницы в игровой биографии Волосянко – участие в двух матчах киевлян против «Барселоны» в 1997 г., завершившихся сокрушительными разгромами каталонцев. Оба раза уроженец Франковщины выходил на замену вместо Олега Лужного, и каши уж никак не портил.

Справа в защите – чемпион СССР 1961 г. в составе киевского «Динамо» Николай Кольцов. В середине 1960-х он отыграл несколько сезонов за харьковский «Авангард». Интересной была формулировка его перевода в Харьков: «по просьбе харьковского партийного руководства». Другим вариантом правого защитника может быть Николай Богданов, раскрывшийся в «Днепре» под руководством Валерия Лобановского.

Полузащитники: Николай Михайленко (родился в 2001 г.), Николай Морозюк (родился в 1988 г.), Николай Шапаренко (родился в 1998 г.), Николай Кудрицкий (1962–1994)

Николай Михайленко представляет в этой команде современность. Чемпион Украины прошлого сезона, он тогда отлично проявил свои добродетели в матчах национального чемпионата. Не стоит забывать и о том, что Михайленко защищал цвета нашей олимпийской сборной на Парижской олимпиаде-2024. Его сфера ответственности – опорная зона.

В наградной коллекции Николая Морозюка – 2 золотые медали чемпиона Украины и 3 медали за победы в Суперкубке Украины. Есть в его активе несколько матчей в составе сборной страны. А в феврале 2013 г. Морозюк забил гол в ворота сборной Норвегии в победной товарищеской игре нашей национальной команды: подачу с правого фланга Артема Федецкого Морозюк (тогда он представлял донецкий «Металлург») замкнул точным ударом головой.

2-кратного чемпиона, 2-кратного обладателя Кубка и 3-кратного обладателя Суперкубка Украины в составе киевского «Динамо» Николая Шапаренко в этом сезоне преследуют травмы. Только-только он восстанавливается, как опять у полузащитника «Динамо» и национальной сборной какие-то проблемы со здоровьем. Искренне надеюсь, что Шапаренко наконец-то преодолеет эту не лучшую полосу и выйдет на высокий уровень игры вроде того, который он демонстрировал, например, тогда, когда забивал фантастический гол в ворота сборной Франции 4 года назад.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

В 1980-х Николай Кудрицкий поиграл за все ведущие команды родной Днепропетровщины («Колос», «Кривбасс», «Днепр»). Принял непосредственное участие в завоевании «Днепром» союзного чемпионства в 1988 г. Кроме того, собрал уникальную коллекцию кубковых побед в СССР, ведь с «Днепром» завоевывал и Кубок СССР, и Кубок сезона и дважды Кубок Федерации футбола (там проявил бомбардирские способности, в частности в 1986 г. стал автором дубля в ворота «Черноморца», а в 1989 г. отличился голом в финальном матче против минского «Динамо»).

Нападающие: Николай Махиня (1912–1990), Николай Федоренко (родился в 1955 г.)

В первом клубном чемпионате СССР весной 1936 г. Николай Махиня стал серебряным призером в составе киевского «Динамо» и отличился 3-мя забитыми голами в 6-ти сыгранных матчах. Собственно, он вошел в историю как автор первого гола киевского «Динамо», да и вообще украинского клуба в чемпионатах СССР. Во втором чемпионате на счету Махини уже было 4 забитых гола, а принял он участие в 7-ми матчах. А ближе к концу 1930-х переквалифицировался в защитника, однако, учитывая его голевой вклад в первые украинские медали союзного чемпионата именно как нападающего, поставлю его все же в переднюю линию. Вот как характеризует Махиню в книге «В игре и вне игры» его партнер по команде Константин Щегоцкий (собственно, на обложке авторская фамилия указана как Шегоцкий): «Левый крайний нападения Николай Махиня был сильным, выносливым игроком. Хорошо бегал, бил с обеих ног, но действовал немного однообразно, и защитники нередко разгадывали его намерения». Не самая комплиментарная характеристика, однако сильные стороны форварда выделены четко.

Собственно, впереди в этой команде и Николай Федоренко – игрок, также поигравший на разных позициях. В большей степени тяготел к правому флангу. У меня Федоренко-игрок больше ассоциируется с «Шахтером», однако не стоит забывать, что чемпионом СССР он стал в составе «Днепра». В частности, тогда в сезоне-83 весомую роль в чемпионских амбициях «Днепра» сыграла выездная победа в Минске, когда Федоренко забил победный гол действующим на то время чемпионам страны ближе к концу матча.

В контексте форвардов можно вспомнить и Юрченко (франковец, в свое время противостоявший в составе киевского «Динамо» самой «Барселоне» в Кубке кубков), и Кононенко (в конце 1930-х – начале 1940-х капитанил в составе «Стахановца», предтечи современного «Шахтера»), и Балакина (бомбардира киевских железнодорожников и динамовцев, а также родоначальника славной судейской династии), и Пинчука (его бомбардирский талант раскрылся в киевском армейском клубе), и Климова (звезду симферопольской «Таврии» 1970-х) и др.

Тренер: Николай Павлов (родился в 1954 г.)

УАФ. Николай Павлов

Кто еще может быть тренером этой команды, как ни опытный Николай Петрович Павлов, президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу! Как тренер Николай Петрович собрал коллекцию медалей разного достоинства («золото» – с «Динамо», «серебро» и «бронзу» – с «Днепром»), а также вместе со своими подопечными («Ворскла») праздновал завоевание Кубка Украины!

***

Итак, наши Николаи поднимали над головой Кубок УЕФА и имели касательство к разгромам «Барселоны», забивали французам и участвовали в Олимпиаде, выигрывали чемпионское звание в СССР и Украине, разнообразные Кубки в СССР и Украине, а также входили в историю как пионеры-первопроходцы. Заметили, что в этой команде щедро представлено и наше время? Что ж, пусть удача сопровождает носителей имени, которое в переводе с греческого означает «победитель народов»! Николаи и победы – неразрывные понятия! С Днем Святого Николая!

Алексей РЫЖКОВ