Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кудровка
06.12.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 16:13 |
739
0

Кудровка – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 15-го тура УПЛ состоится 6 декабря в 18:00 по киевскому времени

06 декабря 2025, 16:13 |
739
0
Кудровка – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В субботу, 6 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и киевское «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Словянска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кудровка – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кудровка – Динамо Киев
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.03 для Кудровки и 1.36 для Динамо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Динамо Киев
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Кудровка Кудровка - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06 декабря 2025, 07:43 5
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров

Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 декабря 2025, 13:00 24
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На этот раз усталостью от еврокубков прикрыться не удасться

ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Футбол | 06.12.2025, 14:29
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06.12.2025, 00:02
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем