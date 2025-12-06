В субботу, 6 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и киевское «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Словянска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кудровка – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

