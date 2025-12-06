Руслан КОСТЫШИН: «С Шахтером могли сделать больше. Колос не хочет в отпуск»

Наставник Колоса Руслан Костышин оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Шахтера.

«Зашел в раздевалку сейчас и многие игроки... В общем, нам хотелось больше. Мы считаем, что сейчас можем больше. Конечно, ничья с грандом – позитив, но команда в таком состоянии, что могли больше сегодня сделать. Но грех жаловаться все равно».

«Была нервозность определенная, теряли мячи, но были травмированные атакующие хавбеки и на поле были три опорника. У нас сезон на периоды поделен. Был хороший отрезок, потом просели, теперь снова хороший отрезок. Сейчас хорошо выглядим».

«И Колос не хочет в отпуск уходить. Это уже традиционно при мне команда хорошо выглядит в конце года», – сказал Костышин.

Команда после 15 матчей УПЛ занимает 4-е место с 24 очками.