Руслан КОСТЫШИН: «С Шахтером могли сделать больше. Колос не хочет в отпуск»
Команды сыграли вничью
Наставник Колоса Руслан Костышин оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Шахтера.
«Зашел в раздевалку сейчас и многие игроки... В общем, нам хотелось больше. Мы считаем, что сейчас можем больше. Конечно, ничья с грандом – позитив, но команда в таком состоянии, что могли больше сегодня сделать. Но грех жаловаться все равно».
«Была нервозность определенная, теряли мячи, но были травмированные атакующие хавбеки и на поле были три опорника. У нас сезон на периоды поделен. Был хороший отрезок, потом просели, теперь снова хороший отрезок. Сейчас хорошо выглядим».
«И Колос не хочет в отпуск уходить. Это уже традиционно при мне команда хорошо выглядит в конце года», – сказал Костышин.
Команда после 15 матчей УПЛ занимает 4-е место с 24 очками.
