Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «С Шахтером могли сделать больше. Колос не хочет в отпуск»
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 18:18 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:23
404
0

Руслан КОСТЫШИН: «С Шахтером могли сделать больше. Колос не хочет в отпуск»

Команды сыграли вничью

06 декабря 2025, 18:18 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:23
404
0
Руслан КОСТЫШИН: «С Шахтером могли сделать больше. Колос не хочет в отпуск»
ФК Шахтер. Руслан Костышин

Наставник Колоса Руслан Костышин оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Шахтера.

«Зашел в раздевалку сейчас и многие игроки... В общем, нам хотелось больше. Мы считаем, что сейчас можем больше. Конечно, ничья с грандом – позитив, но команда в таком состоянии, что могли больше сегодня сделать. Но грех жаловаться все равно».

«Была нервозность определенная, теряли мячи, но были травмированные атакующие хавбеки и на поле были три опорника. У нас сезон на периоды поделен. Был хороший отрезок, потом просели, теперь снова хороший отрезок. Сейчас хорошо выглядим».

«И Колос не хочет в отпуск уходить. Это уже традиционно при мне команда хорошо выглядит в конце года», – сказал Костышин.

Команда после 15 матчей УПЛ занимает 4-е место с 24 очками.

По теме:
Кудровка – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Динамо вышло вперед в игре против Кудровки
Бар ЛИН: «Мы хотим показать все, на что способны»
Колос Ковалевка Руслан Костышин Шахтер Донецк Колос - Шахтер Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса
Футбол | 06 декабря 2025, 17:28 24
Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса
Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса

Команда Турана завершит первый круг УПЛ точно не первой

Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Футбол | 06 декабря 2025, 08:33 12
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса

Беттони пробыл неделю на базе киевлян

Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06.12.2025, 06:55
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Футбол | 06.12.2025, 16:59
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 6
Бокс
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 2
Водные виды
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 15
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем