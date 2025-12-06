Украина. Премьер лига06 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:48
ФОТО. Ждут первую победу. Ярмоленко и Суркис смотрят матч Динамо
Киевлянам нужно возвращаться к победам
06 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:48
Динамо в матче чемпионата Украины играет против Кудровки, а за встречей внимательно наблюдают президент клуба Игорь Суркис и лидер команды Андрей Ярмоленко.
Киевляне находятся на серии из четырех кряду поражений в УПЛ и ждут возвращения к победам.
Для нового тренера команды Игоря Костюка это второй матч во главе Динамо. В прошлом туре случилось сенсационное поражение от Полтавы.
