ФОТО. Ждут первую победу. Ярмоленко и Суркис смотрят матч Динамо

Динамо в матче чемпионата Украины играет против Кудровки, а за встречей внимательно наблюдают президент клуба Игорь Суркис и лидер команды Андрей Ярмоленко.

Киевляне находятся на серии из четырех кряду поражений в УПЛ и ждут возвращения к победам.

Для нового тренера команды Игоря Костюка это второй матч во главе Динамо. В прошлом туре случилось сенсационное поражение от Полтавы.