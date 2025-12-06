Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает
Крыськив недоволен газоном стадиона Колоса
Хавбек Шахтера Дмитрий Крыськив остался недоволен качеством поля на стадионе Колоса. Команда Арды Турана завершила матч УПЛ вничью 0:0.
«Тяжелая игра, но нужно забивать и использовать свои моменты. Однако мы все говорим, что хотим развития чемпионата. Читаю в прошлом туре: «тренер Колоса недоволен полем у Оболони, качество не то». Мы приезжаем в Ковалевку: круглый год хорошее поле, политое поле, мяч стелится. Все приезжают – отлично, приехал Шахтер – полив не работает, мяч не стелится».
«Я не понимаю, как это возможно. Четыре года сюда приезжаю, тут всегда все хорошо с полем. Динамо приехало – мяч стелится. Приехал Шахтер – полив не работает. У меня тут вопросы есть, если мы хотим развития чемпионата», – сказал Крыськив.
Зараз загуглив, в Ковалівці 0 градусів, це вбити систему поливу і газон, тільки щоб Криськів був радий?