Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 21:20 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:28
1052
8

Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает

Крыськив недоволен газоном стадиона Колоса

06 декабря 2025, 21:20 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:28
1052
8 Comments
Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает
ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Дмитрий Крыськив остался недоволен качеством поля на стадионе Колоса. Команда Арды Турана завершила матч УПЛ вничью 0:0.

«Тяжелая игра, но нужно забивать и использовать свои моменты. Однако мы все говорим, что хотим развития чемпионата. Читаю в прошлом туре: «тренер Колоса недоволен полем у Оболони, качество не то». Мы приезжаем в Ковалевку: круглый год хорошее поле, политое поле, мяч стелится. Все приезжают – отлично, приехал Шахтер – полив не работает, мяч не стелится».

«Я не понимаю, как это возможно. Четыре года сюда приезжаю, тут всегда все хорошо с полем. Динамо приехало – мяч стелится. Приехал Шахтер – полив не работает. У меня тут вопросы есть, если мы хотим развития чемпионата», – сказал Крыськив.

По теме:
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
ФОТО. Без эмоций. Реакция игроков Динамо на первую победу с Костюком
Скауты украинского клуба присутствовали на матче Динамо Загреб – Хайдук
Дмитрий Крыськив Колос Ковалевка Колос - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 декабря 2025, 13:00 21
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На этот раз усталостью от еврокубков прикрыться не удасться

Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06 декабря 2025, 20:33 0
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 декабря и начнется в 21:45 по Киеву

Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Футбол | 06.12.2025, 07:22
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05.12.2025, 21:10
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Футбол | 06.12.2025, 08:33
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
во клоун )) 
Ответить
+7
sania
Потрібно возити когось що б крисі мяч стелив.. Срна, організуй.Без цього розвиток чемпу не можливий..  Там напевно в команді вірус якись...
Ответить
+5
Boodya
А взимку поливають газон? Навіщо?
Зараз загуглив, в Ковалівці 0 градусів, це вбити систему поливу і газон, тільки щоб Криськів був радий?
Ответить
+4
AndiM
І сюди спромігся Динамо приплести кончена сируновська лічинка.
Ответить
+4
DK2025
Крыса, это у тебя полив начинается, когда мяч ведешь К врачу (урологу) обратись, Динамо тут причем?!
Ответить
+3
Перець
Світло вимикають , який полив ? максимум щоб ліхтарі за щастя поле  було видно 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Ответить
+2
Популярные новости
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 1
Бокс
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02
Бокс
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 6
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем