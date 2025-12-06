Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо установило историческое достижение в игре с Кудровкой
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 22:30 |
У столичного клуба уже 3001 гол во времена независимости Украины

06 декабря 2025, 22:30 |
ФК Динамо Киев

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в этом поединке, забитый полузащитником Александром Пихалонком, стал для столичного клуба 3000-м за время независимости Украины. Позже Матвей Пономаренко забил 3001-й гол.

В чемпионате «Динамо» забило 2165 голов, еще 373 были забиты в Кубке Украины, в Суперкубке Украины – 17, а в еврокубках – 445.

Александр Пихаленок Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Динамо статистика Матвей Пономаренко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 2
avk2307
LexХХХ
