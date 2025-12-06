Динамо установило историческое достижение в игре с Кудровкой

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в этом поединке, забитый полузащитником Александром Пихалонком, стал для столичного клуба 3000-м за время независимости Украины. Позже Матвей Пономаренко забил 3001-й гол.

В чемпионате «Динамо» забило 2165 голов, еще 373 были забиты в Кубке Украины, в Суперкубке Украины – 17, а в еврокубках – 445.