Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 20:41 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:00
2619
6

Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного

Встреча завершилась в сухую ничью

06 декабря 2025, 20:41 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:00
2619
6 Comments
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал нулевую ничью с «Колосом» в 15-м туре УПЛ.

«У нас было 4–5 хороших моментов, чтобы вырвать победу, тогда как соперник фактически не создал ни одного. Мы полностью контролировали игру. Но, честно говоря, играть в такой холод и при сильном ветре, который был на стадионе, очень трудно. Но для футболистов нашего уровня это не повод искать оправдания. В целом я доволен матчем, доволен тем, как мы выглядим и как прогрессируют игроки «Шахтера».

Нашей команде нужно действовать креативнее, лучше взаимодействовать между собой. Надо быть более продуктивными и внимательными – я постоянно подчеркиваю это ребятам и стараюсь донести все детали. Впереди еще три матча, и мы хотим провести их на максимально высоком уровне перед отпуском. Надеюсь, мы завершим первую часть сезона там, где планируем.

У нас было немало трудностей, но я горжусь своими игроками – они не опускают головы. За результат я беру ответственность на себя.

Сегодня в состав вернулись Ризнык и Педриньо – это очень важные футболисты для нашей команды. Ризнык – основной вратарь и голкипер сборной, Педриньо – наш десятый номер. Надеюсь, травм будет меньше, хотя и те, кто их заменял, показали хороший уровень», – сказал Туран.

По теме:
Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
ФОТО. Без эмоций. Реакция игроков Динамо на первую победу с Костюком
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк объяснил, благодаря чему Динамо прервало серию из 4 поражений подряд
Футбол | 06 декабря 2025, 20:43 0
Костюк объяснил, благодаря чему Динамо прервало серию из 4 поражений подряд
Костюк объяснил, благодаря чему Динамо прервало серию из 4 поражений подряд

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян прокомментировал победу над Кудровкой

Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Футбол | 06 декабря 2025, 08:33 14
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса

Беттони пробыл неделю на базе киевлян

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Футбол | 06.12.2025, 19:57
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 06.12.2025, 08:06
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
"У нас було 4–5 хороших моментів, щоб вирвати перемогу, тоді як суперник фактично не створив жодного"
Тобто, поперечка гольовим моментом не вважається?
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Туран: "Я дно тренер, нічому гравців навчити не можу, але ви це і так знаєте".
Ответить
+1
avk2307
Далі буде ще холодніше. На початку другого кола також. 
Всі будуть втрачати бали.
цікаво буде
Ответить
0
Alex
Почему все матчи которые шахтер не выиграл это сенсации . Играли с командами которые входят в лидеры. Силу шахтера мы увидели по ЛЧ и ЛЕ , не то что команды играют со звездами мирового футбола. Уровень всех игроков приблизительно равный  в ЧУ
Ответить
0
Iigor6583
У Колоса тролейбусний автобус відпрацьований добре.
Ответить
-7
Популярные новости
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
04.12.2025, 22:07 5
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем