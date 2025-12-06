Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал нулевую ничью с «Колосом» в 15-м туре УПЛ.

«У нас было 4–5 хороших моментов, чтобы вырвать победу, тогда как соперник фактически не создал ни одного. Мы полностью контролировали игру. Но, честно говоря, играть в такой холод и при сильном ветре, который был на стадионе, очень трудно. Но для футболистов нашего уровня это не повод искать оправдания. В целом я доволен матчем, доволен тем, как мы выглядим и как прогрессируют игроки «Шахтера».

Нашей команде нужно действовать креативнее, лучше взаимодействовать между собой. Надо быть более продуктивными и внимательными – я постоянно подчеркиваю это ребятам и стараюсь донести все детали. Впереди еще три матча, и мы хотим провести их на максимально высоком уровне перед отпуском. Надеюсь, мы завершим первую часть сезона там, где планируем.

У нас было немало трудностей, но я горжусь своими игроками – они не опускают головы. За результат я беру ответственность на себя.

Сегодня в состав вернулись Ризнык и Педриньо – это очень важные футболисты для нашей команды. Ризнык – основной вратарь и голкипер сборной, Педриньо – наш десятый номер. Надеюсь, травм будет меньше, хотя и те, кто их заменял, показали хороший уровень», – сказал Туран.