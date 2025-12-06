Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
Франция
06 декабря 2025, 22:10
1

«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом

Жан-Мишель Ларке поделился мыслями об украинском защитнике

«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок сборной Франции, а ныне журналист Жан-Мишель Ларке заявил, что в «ПСЖ» не слишком довольны игрой украинского защитника Ильи Забарного.

«Этот молодой защитник, который уже имеет определенный опыт, начал профессиональную карьеру очень рано – в 17 или 18 лет. Поэтому он уже является опытным. Из киевского «Динамо», которое является крупнейшим украинским клубом, он перешел в «Борнмут», где хорошо играл, и «ПСЖ» купил его за более чем 60 млн евро.

Все это заставляет думать, что этот молодой человек сформируется или, по крайней мере, достигнет уровня, который соответствует ожиданиям. Я не говорю, что Забарный – плохой игрок, что он – неуклюжий, я просто говорю, что «Пари Сен-Жермен» точно ожидал лучшего, чем он демонстрирует до сих пор.

И мы не оцениваем его на основе одного матча. Он сыграл пять или шесть встреч подряд. Возможно, один матч он сыграл неплохо, один был хорошим, но остальное время он не оправдал наших надежд по сравнению с ожиданиями, которые на него возлагались.

Повторяю, я не оцениваю его качество, говоря, что он – хороший, плохой или средний, я просто говорю, что мы ожидали лучшего от этого парня. И я придерживаюсь своего первого впечатления, которое может оказаться ошибочным в следующем матче.

Сегодня я уверен, что если бы Луису Энрике пришлось выбирать защитника для важных матчей между Забарным и Маркиньосом, то он бы выбрал Маркиньоса, ожидая, пока Забарный оправдает возложенные на него ожидания», – сказал Ларке в эфире программы Rothen S'Enflamme.

Илья Забарный ПСЖ Маркиньос Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
vbrjkf
А він у самого Енріке спитав, перш чим писати всяку  хе... єрунду?  Папірозабруднювач, мля...
