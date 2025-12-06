Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Забарный мог сам отказаться играть с Ренном из-за Сафонова
Франция
06 декабря 2025, 21:55 |
Источник: Забарный мог сам отказаться играть с Ренном из-за Сафонова

Не исключено, что Илья не хочет выходить на поле вместе с россиянином

Getty Images/Global Images Ukraine

Во Франции предполагают, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не попал в заявку своей команды на матч 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» не из-за болезни, а по другой причине.

Так, ресурс So Foot написал, что официальная версия парижского клуба об отсутствии воспитанника киевского «Динамо» ставится под сомнение.

Источник отмечает, что не исключено, что украинец сам отказался играть с «Ренном» из-за вероятного выхода в стартовом составе «ПСЖ» россиянина Матвея Сафонова.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 16 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
