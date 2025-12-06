Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Франция
06 декабря 2025, 12:27 |
454
1

Защитник сборной Украины пропустит поединок чемпионата Франции из-за болезни

Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ренн». Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

Пресс-служба парижского клуба опубликовала заявку на поединок чемпионата Франции, в котором отсутствует защитник сборной Украины Илья Забарный. По информации Le Parisien, 23-летний футболист заболел и не сможет помочь команде Луиса Энрике.

Кроме украинца предстоящий матч пропустят несколько важных игроков – вратарь Люка Шевалье, защитники Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо и вингер Дезире Дуэ.

Из-за травмы первого номера, в стартовом составе ПСЖ впервые в сезоне выйдет российский вратарь Матвей Сафонов.

Подопечные Луиса Энрике набрали 30 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от «Ланса», который занимает первое место, составляет один пункт.

Заявка ПСЖ на матч чемпионата Франции против Ренна

По теме:
Следом за Пидручным. Украинский биатлонист пропустит спринт в Эстерсунде
ПСЖ – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ВИДЕО. Гол брата Мбаппе принес Лиллю победу над Марселем в Лиге 1
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ренн ПСЖ - Ренн Илья Забарный Матвей Сафонов Люка Шевалье Нуну Мендеш Ашраф Хакими Лукас Бералдо Дезире Дуэ Луис Энрике травма болезнь заявка
Николай Тытюк Источник: ФК ПСЖ
Vbolivalnyk-Peter
Походу Забарний послідовний та займає принципову позицію: "з орком одночасно на полі не гратиме"!!! 
А типу "хвороба" - відмазка тренерів. Не можуть же вони сказати, що Забарний не грає, бо гратиме той недоворотар з-за порєбрєка.
