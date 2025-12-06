Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ренн». Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

Пресс-служба парижского клуба опубликовала заявку на поединок чемпионата Франции, в котором отсутствует защитник сборной Украины Илья Забарный. По информации Le Parisien, 23-летний футболист заболел и не сможет помочь команде Луиса Энрике.

Кроме украинца предстоящий матч пропустят несколько важных игроков – вратарь Люка Шевалье, защитники Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо и вингер Дезире Дуэ.

Из-за травмы первого номера, в стартовом составе ПСЖ впервые в сезоне выйдет российский вратарь Матвей Сафонов.

Подопечные Луиса Энрике набрали 30 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от «Ланса», который занимает первое место, составляет один пункт.

Заявка ПСЖ на матч чемпионата Франции против Ренна