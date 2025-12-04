Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Франция
04 декабря 2025, 19:01 |
231
0

В лазарете находятся Шевалье, Мендеш, Бералдо, Хакими, а Дуэ только набирает форму

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ренн». Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

В этом противостоянии главный тренер парижского клуба Луис Энрике не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов, которые находятся в лазарете.

Вингер Дезире Дуэ, который получил травму правого бедра в октябре, вернулся к тренировкам, однако ему необходимо несколько дней, чтобы набрать оптимальную форму.

Голкипер Люка Шевалье травмировал лодыжку в матче с «Монако» в прошлую субботу, а защитник Нуну Мендеш продолжает восстановление после повреждения бедра.

Фланговый защитник Ашраф Хакими восстанавливается после серьёзного растяжения левой лодыжки, полученного в матче с «Баварией». Марокканец продолжает индивидуальную программу реабилитации. Лукас Беральдо, тем временем занимается в тренажёрном зале после повреждения левой голени, полученной от перегрузки.

Ожидается, что вместо Шевалье сыграет российский голкипер Матвей Сафонов, а одну из позиций в защите закроет футболист сборной Украины Илья Забарный.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу
Французский журналист: «О Забарном нужно знать важную деталь»
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ренн ПСЖ - Ренн Дезире Дуэ Люка Шевалье Ашраф Хакими Нуну Мендеш Лукас Бералдо Илья Забарный Матвей Сафонов Луис Энрике травма
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
