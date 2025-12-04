Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ренн». Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

В этом противостоянии главный тренер парижского клуба Луис Энрике не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов, которые находятся в лазарете.

Вингер Дезире Дуэ, который получил травму правого бедра в октябре, вернулся к тренировкам, однако ему необходимо несколько дней, чтобы набрать оптимальную форму.

Голкипер Люка Шевалье травмировал лодыжку в матче с «Монако» в прошлую субботу, а защитник Нуну Мендеш продолжает восстановление после повреждения бедра.

Фланговый защитник Ашраф Хакими восстанавливается после серьёзного растяжения левой лодыжки, полученного в матче с «Баварией». Марокканец продолжает индивидуальную программу реабилитации. Лукас Беральдо, тем временем занимается в тренажёрном зале после повреждения левой голени, полученной от перегрузки.

Ожидается, что вместо Шевалье сыграет российский голкипер Матвей Сафонов, а одну из позиций в защите закроет футболист сборной Украины Илья Забарный.