Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
В лазарете находятся Шевалье, Мендеш, Бералдо, Хакими, а Дуэ только набирает форму
В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ренн». Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.
В этом противостоянии главный тренер парижского клуба Луис Энрике не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов, которые находятся в лазарете.
Вингер Дезире Дуэ, который получил травму правого бедра в октябре, вернулся к тренировкам, однако ему необходимо несколько дней, чтобы набрать оптимальную форму.
Голкипер Люка Шевалье травмировал лодыжку в матче с «Монако» в прошлую субботу, а защитник Нуну Мендеш продолжает восстановление после повреждения бедра.
Фланговый защитник Ашраф Хакими восстанавливается после серьёзного растяжения левой лодыжки, полученного в матче с «Баварией». Марокканец продолжает индивидуальную программу реабилитации. Лукас Беральдо, тем временем занимается в тренажёрном зале после повреждения левой голени, полученной от перегрузки.
Ожидается, что вместо Шевалье сыграет российский голкипер Матвей Сафонов, а одну из позиций в защите закроет футболист сборной Украины Илья Забарный.
