Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фейспалм дня. Сафонов впервые после перехода Забарного попал в старт ПСЖ
Франция
06 декабря 2025, 21:42
Фейспалм дня. Сафонов впервые после перехода Забарного попал в старт ПСЖ

Люка Шевалье, как и сам Илья, отсутствуют в заявке парижан на поединок против Ренна

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер столичного гранда Франции ПСЖ Луис Энрике выпустит в стартовом составе команды российского голкипера Матвея Сафонова на матч 15-го тура Лиги 1 против Ренна.

Сафонов проведет первый поединок в сезоне 2025/26 – представитель страны 404 впервые попал в старт парижан после перехода украинского центрального защитника Ильи Забарного в ПСЖ из английского Борнмута в летнее трансферное окно.

Основной вратарь ПСЖ Люка Шевалье в заявку на игру с Ренном не попал. Впрочем, как и сам Илья – сообщается, что украинец пропустит матч из-за болезни.

ПСЖ и Ренн начнут поединок 6 декабря в 22:05 по Киеву на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Ренн

