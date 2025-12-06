Фейспалм дня. Сафонов впервые после перехода Забарного попал в старт ПСЖ

Главный тренер столичного гранда Франции ПСЖ Луис Энрике выпустит в стартовом составе команды российского голкипера Матвея Сафонова на матч 15-го тура Лиги 1 против Ренна.

Сафонов проведет первый поединок в сезоне 2025/26 – представитель страны 404 впервые попал в старт парижан после перехода украинского центрального защитника Ильи Забарного в ПСЖ из английского Борнмута в летнее трансферное окно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основной вратарь ПСЖ Люка Шевалье в заявку на игру с Ренном не попал. Впрочем, как и сам Илья – сообщается, что украинец пропустит матч из-за болезни.

ПСЖ и Ренн начнут поединок 6 декабря в 22:05 по Киеву на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Ренн