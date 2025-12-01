ITF01 декабря 2025, 18:19 |
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 1 до 7 декабря
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 24 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Лукас Эрнст (Германия) – Евгений Макаренко (Украина) – 6:0, 3:6, 10:7
- Савелий ИВанов (3) – Андрей Порицкий (Украина) – 7:6 (7:3), 6:2
Одиночный разряд, первый круг
- Вадим Урсу (Украина) – ТВА
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
- Александр Брайнин (Украина) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Ноа Мартенс (Бельгия) и Никола Зенн (Швейцария) – Александр Брайнин (Украина) и Георгий Кравченко (Украина, 3) – ТВА
- Роман Фокон (Бельгия) и Владимир Ужиловский (Украина) – Филиберто Фумагалли (Италия) и Самуэль Руджери (Италия) – ТВА
- Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Эрик Арутюнян и Саба Пурцеладзе (Грузия, 2) – ТВА
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Озан Барис (уайлд-кард, 1) – Максим Хлывнюк (Украина) – 6:1, 6:0
- Тимофей Карпалюк (Украина) – Чарлз Доссеттер (Великобритания) – 4:6, 6:4, 10:4
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Тимофей Карпалюк (Украина) – Энрико Балдиссери (Италия, 13) – 1:6, 1:6
М15 Фан Тьет (Вьетнам – хард), Novaworld Phan Thiet Professional Men Tennis Series M15
Одиночный разряд, первый круг
- Ван Кайи (Тайвань) – Тимофей Бельдюгин (Украина) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) и Артюр Ляборд (Швейцария) – Доминик Палан (Чехия) и Кристиан Тамм (Эстония, 2) – 02.12, не ранее 06:30
