Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
ITF
01 декабря 2025, 18:19 |
30
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

01 декабря 2025, 18:19 |
30
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 1 до 7 декабря

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 24 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Лукас Эрнст (Германия) – Евгений Макаренко (Украина) – 6:0, 3:6, 10:7
  • Савелий ИВанов (3) – Андрей Порицкий (Украина) – 7:6 (7:3), 6:2

Одиночный разряд, первый круг

  • Вадим Урсу (Украина) – ТВА
  • Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
  • Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
  • Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд, первый круг

  • Ноа Мартенс (Бельгия) и Никола Зенн (Швейцария) – Александр Брайнин (Украина) и Георгий Кравченко (Украина, 3) – ТВА
  • Роман Фокон (Бельгия) и Владимир Ужиловский (Украина) – Филиберто Фумагалли (Италия) и Самуэль Руджери (Италия) – ТВА
  • Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Эрик Арутюнян и Саба Пурцеладзе (Грузия, 2) – ТВА

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Озан Барис (уайлд-кард, 1) – Максим Хлывнюк (Украина) – 6:1, 6:0
  • Тимофей Карпалюк (Украина) – Чарлз Доссеттер (Великобритания) – 4:6, 6:4, 10:4

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Тимофей Карпалюк (Украина) – Энрико Балдиссери (Италия, 13) – 1:6, 1:6

М15 Фан Тьет (Вьетнам – хард), Novaworld Phan Thiet Professional Men Tennis Series M15

Одиночный разряд, первый круг

  • Ван Кайи (Тайвань) – Тимофей Бельдюгин (Украина) – ТВА

Парный разряд, первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) и Артюр Ляборд (Швейцария) – Доминик Палан (Чехия) и Кристиан Тамм (Эстония, 2) – 02.12, не ранее 06:30
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
ITF World Tennis Tour ITF Шарм-эш-Шейх Вадим Урсу Юрий Джавакян Георгий Кравченко Александр Брайнин Андрей Порицкий Евгений Макаренко ITF Анталья Тимур Бельдюгин
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Теннис | 30 ноября 2025, 09:08 4
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125

30 ноября 18-летняя Вероника встретится с Амандин Монно в отборе к соревнованиям в Анже

She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
Футбол | 01 декабря 2025, 15:05 4
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии

Матч состоялся на международном турнире в испанском Кадисе

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01.12.2025, 06:50
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01.12.2025, 10:47
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 2
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем