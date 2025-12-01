Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 1 до 7 декабря

W100 Дубай (ОАЭ – хард), 28th Al Habtoor tennis Challenge 2025

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Ксения Зайцева – Катарина Завацкая (Украина, 10) – w/o

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Мика Стоисавлевич (Великобритания, 8) – Катарина Завацкая (Украина, 10) – 6:3, 6:2

Одиночный разряд, первый круг

Мананччайя Савангкаев (Тайланд) – Дарья Снигур (Украина) – 1:6, 6:4, 6:4

W35 Дайтона Бич (Флорида, США – грунт)

Одиночный разряд, первый круг

Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W35 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tour by FTT

Одиночный разряд, первый круг

Елизавета Котляр (Украина) – Кэролайн Ансари (США, 7) – 02.12

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Анастасия Николева (Украина) – Лена Боинг (Германия) – 3:6, 6:1, 8:10

Стелла Кнез (Хорватия) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 2:6, 2:6

– 2:6, 2:6 Ананья Паллат (Мексика) – Николь Негря (Украина) – w/o

– w/o Аннабель Ламмас (Великобритания) – Стефания Карпалюк (Украина) – 3:6, 3:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Лена Боинг (Германия) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 1:6, 2:6

– 1:6, 2:6 Джулия Мусат (Румыния) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 6:1, 3:6, 4:10

– 6:1, 3:6, 4:10 Милица Стосович (Сербия, 6) – Николь Негря (Украина) – 6:7 (5:7), 6:2, 7:10

– 6:7 (5:7), 6:2, 7:10 Стефания Карпалюк (Украина) – Анна Бочорадзе (Грузия, 15) – 2:6, 6:3, 10:6

Одиночный разряд, квалификация, третий круг

Ульяна Грабавец (1) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 02.12

– 02.12 Алекса Каратнанчева (Болгария, 3) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 02.12

– 02.12 Николь Негря (Украина) – Стефания Карпалюк (Украина) – 02.12

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Кристина Почтовик (Украина) – Джина Диттманн (Германия, 3) –02.12, не ранее 12:00

Парный разряд, первый круг