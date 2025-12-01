Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
ITF
01 декабря 2025, 18:18 |
6
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

01 декабря 2025, 18:18 |
6
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 1 до 7 декабря

W100 Дубай (ОАЭ – хард), 28th Al Habtoor tennis Challenge 2025

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Ксения Зайцева – Катарина Завацкая (Украина, 10) – w/o

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Мика Стоисавлевич (Великобритания, 8) – Катарина Завацкая (Украина, 10) – 6:3, 6:2

Одиночный разряд, первый круг

  • Мананччайя Савангкаев (Тайланд) – Дарья Снигур (Украина) – 1:6, 6:4, 6:4

W35 Дайтона Бич (Флорида, США – грунт)

Одиночный разряд, первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W35 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tour by FTT

Одиночный разряд, первый круг

  • Елизавета Котляр (Украина) – Кэролайн Ансари (США, 7) – 02.12

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Анастасия Николева (Украина) – Лена Боинг (Германия) – 3:6, 6:1, 8:10
  • Стелла Кнез (Хорватия) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 2:6, 2:6
  • Ананья Паллат (Мексика) – Николь Негря (Украина) – w/o
  • Аннабель Ламмас (Великобритания) – Стефания Карпалюк (Украина) – 3:6, 3:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Лена Боинг (Германия) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 1:6, 2:6
  • Джулия Мусат (Румыния) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 6:1, 3:6, 4:10
  • Милица Стосович (Сербия, 6) – Николь Негря (Украина) – 6:7 (5:7), 6:2, 7:10
  • Стефания Карпалюк (Украина) – Анна Бочорадзе (Грузия, 15) – 2:6, 6:3, 10:6

Одиночный разряд, квалификация, третий круг

  • Ульяна Грабавец (1) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 02.12
  • Алекса Каратнанчева (Болгария, 3) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 02.12
  • Николь Негря (Украина) – Стефания Карпалюк (Украина) – 02.12

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина) – Джина Диттманн (Германия, 3) –02.12, не ранее 12:00

Парный разряд, первый круг

  • Стефания Бойица (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина, 1) – Ягмур Байлан (Турция) и Дефне Джавуш (Турция) – ТВА
  • Кристина Почтовик (Украина) и Дарья Сувирджонкова (Сербия, 3) – Осеан Бабель (Франция) и Мелисса Бойден (Великобритания) – ТВА
По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
ITF World Tennis Tour ITF Дубай Дарья Снигур Катарина Завацкая Анита Сагдиева ITF Анталья Кристина Почтовик
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01 декабря 2025, 06:50 14
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка

Киевлян может возглавить иностранный специалист

Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 декабря 2025, 12:40 13
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Центральный матч тура завершит программу 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01.12.2025, 07:44
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01.12.2025, 10:47
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
Теннис | 30.11.2025, 02:44
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем