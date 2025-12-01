ITF01 декабря 2025, 18:18 |
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 1 до 7 декабря
W100 Дубай (ОАЭ – хард), 28th Al Habtoor tennis Challenge 2025
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Ксения Зайцева – Катарина Завацкая (Украина, 10) – w/o
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Мика Стоисавлевич (Великобритания, 8) – Катарина Завацкая (Украина, 10) – 6:3, 6:2
Одиночный разряд, первый круг
- Мананччайя Савангкаев (Тайланд) – Дарья Снигур (Украина) – 1:6, 6:4, 6:4
W35 Дайтона Бич (Флорида, США – грунт)
Одиночный разряд, первый круг
- Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W35 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tour by FTT
Одиночный разряд, первый круг
- Елизавета Котляр (Украина) – Кэролайн Ансари (США, 7) – 02.12
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Анастасия Николева (Украина) – Лена Боинг (Германия) – 3:6, 6:1, 8:10
- Стелла Кнез (Хорватия) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 2:6, 2:6
- Ананья Паллат (Мексика) – Николь Негря (Украина) – w/o
- Аннабель Ламмас (Великобритания) – Стефания Карпалюк (Украина) – 3:6, 3:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Лена Боинг (Германия) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 1:6, 2:6
- Джулия Мусат (Румыния) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 6:1, 3:6, 4:10
- Милица Стосович (Сербия, 6) – Николь Негря (Украина) – 6:7 (5:7), 6:2, 7:10
- Стефания Карпалюк (Украина) – Анна Бочорадзе (Грузия, 15) – 2:6, 6:3, 10:6
Одиночный разряд, квалификация, третий круг
- Ульяна Грабавец (1) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 02.12
- Алекса Каратнанчева (Болгария, 3) – Мария Емшанова (Украина, 13) – 02.12
- Николь Негря (Украина) – Стефания Карпалюк (Украина) – 02.12
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Кристина Почтовик (Украина) – Джина Диттманн (Германия, 3) –02.12, не ранее 12:00
Парный разряд, первый круг
- Стефания Бойица (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина, 1) – Ягмур Байлан (Турция) и Дефне Джавуш (Турция) – ТВА
- Кристина Почтовик (Украина) и Дарья Сувирджонкова (Сербия, 3) – Осеан Бабель (Франция) и Мелисса Бойден (Великобритания) – ТВА
