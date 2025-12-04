Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
04 декабря 2025, 22:39
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола

УАФ. Сборная Украины по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков в матче против Исландии, который состоялся в квалификации ЧМ-2026 (2:0).

  • Выход болельщиков на поле: 10 тысяч евро;
  • Пиротехника: 9 тысяч евро;
  • Баннер «Russia is a terrorist state»: 15 тысяч евро.

Кроме того, УАФ получила наказание из-за поединка против Боснии и Герцеговины (2:1) в плей-офф квалификации на чемпионат Европы, который состоялся в 2024 году.

Весной прошлого года подопечные Сергея Реброва в стыковых матчах отбора одолели команду Исландии (2:1), а позже Боснию и Герцеговину (2:1).

Теперь стало известно, что Союз наказал Украинскую ассоциацию: наложен штраф в размере 15 тысяч евро за банер «Russia is a terrorist state» в матче против боснийской команды. УЕФА считает такие надписи провокативными, политическими и неприемлемыми для футбольного поединка.

26 марта Украина проведет полуфинальный матч в плей-офф квалификации ЧМ-2026 на условно домашнем стадионе. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания.

Финальный матч «сине-желтых» состоится 31 марта тоже на условно домашнем стадионе, если команда одолеет Швецию.

Комментарии 10
KOT
Та понятно, кормятся то с руки террористов 
Ответить
+9
RomеоBoss
Добре з іншими штрафами! А,що не так з банером про терористку росію?Самі себе обсирають такими штрафами! Продажний орган! Коли вже вся ця наволоч відповість за всі образи на наш
рахунок!
Ответить
+5
TradyT
З яких часів терористів не можна називати терористами?
Ответить
+2
batistuta
Чморять нас скрізь! Суки гендерні!
Ответить
+1
protasov_lyopu_davai
чеферин опять отсосал убийце детей?
Ответить
-1
Dynamo1927
А чего штрафы московии не написали? За агрессию и уничтожение украинского футбола. 
Ответить
-1
Istm
Повії мерзенні. Смокчуть у х-ла аж облизуються.
Ответить
-1
kadaad .
Вонючая гейропейская погань и нас в это дерьмо тянет кучка проходимцев у власти! Чем это дерьмо лучше м а с к а л ь с к о го!!???
Ответить
-2
Alex
Еще урок кого уважают запад, сильных и кто независимый отстаивает права, остальных они чморят. Здесь должна наша федерация вмешаться , у нас война и мы вправе показывать , драк поджогов не было. Это дело принципа и уважения к нам иначе задавят потыкалками .  Выдвигайте протест и по судам за дискриминацию . В следующий раз задумаются стоит ли связываться с сильной нацией. Запад сейчас только такой язык понимает, раша показала как с ними надо разговаривать  
Ответить
-2
