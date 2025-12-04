ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков в матче против Исландии, который состоялся в квалификации ЧМ-2026 (2:0).

Выход болельщиков на поле: 10 тысяч евро;

Пиротехника: 9 тысяч евро;

Баннер «Russia is a terrorist state»: 15 тысяч евро.

Кроме того, УАФ получила наказание из-за поединка против Боснии и Герцеговины (2:1) в плей-офф квалификации на чемпионат Европы, который состоялся в 2024 году.

Весной прошлого года подопечные Сергея Реброва в стыковых матчах отбора одолели команду Исландии (2:1), а позже Боснию и Герцеговину (2:1).

Теперь стало известно, что Союз наказал Украинскую ассоциацию: наложен штраф в размере 15 тысяч евро за банер «Russia is a terrorist state» в матче против боснийской команды. УЕФА считает такие надписи провокативными, политическими и неприемлемыми для футбольного поединка.

26 марта Украина проведет полуфинальный матч в плей-офф квалификации ЧМ-2026 на условно домашнем стадионе. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания.

Финальный матч «сине-желтых» состоится 31 марта тоже на условно домашнем стадионе, если команда одолеет Швецию.