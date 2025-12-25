Украина. Премьер лига25 декабря 2025, 03:47 | Обновлено 25 декабря 2025, 04:13
16
0
ФОТО. УАФ определила лучшие события футбольного 2025 года в картинках
Сборная Украины заняла второе место в группе отбора к ЧМ-2026
25 декабря 2025, 03:47 | Обновлено 25 декабря 2025, 04:13
16
0
Украинская ассоциация футбола (УАФ) подвела итоги футбольного 2025 года в картинках.
В список лучших событий года от УАФ включены:
- Второе место сборной Украины в группе отбора к ЧМ-2026
- Победа женской сборной Украины в дивизионе B Лиги наций
- Сборная Украины U-21 приняла участие в финальном раунде ЧЕ-2025
- Выход сборной Украины U-20 в 1/8 финала молодежного ЧМ-2025
- Обновленный Кубок Украины по футболу
- Первый чемпионат Украины по ампфутболу
- Триумф сборной Украины по ампфутболу в Лиге наций C
- Международная деятельность: меморандумы про сотрудничество
- Начало серии семинаров по методологии Манчестер Сити
- Национальная лига будущего
- Всеукраинские соревнования Кожаный мяч
- Каникулы с футболом – детские футбольные лагеря
- Первая выставка – Украинский футбол: игра продолжается
- Новая форма сборной Украины от adidas
- Запуск магазина с официальным мерчем УАФ
- Автобус для национальных сборных Украины
