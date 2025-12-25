Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. УАФ определила лучшие события футбольного 2025 года в картинках
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 03:47 | Обновлено 25 декабря 2025, 04:13
16
0

ФОТО. УАФ определила лучшие события футбольного 2025 года в картинках

Сборная Украины заняла второе место в группе отбора к ЧМ-2026

25 декабря 2025, 03:47 | Обновлено 25 декабря 2025, 04:13
16
0
ФОТО. УАФ определила лучшие события футбольного 2025 года в картинках
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подвела итоги футбольного 2025 года в картинках.

В список лучших событий года от УАФ включены:

  • Второе место сборной Украины в группе отбора к ЧМ-2026
  • Победа женской сборной Украины в дивизионе B Лиги наций
  • Сборная Украины U-21 приняла участие в финальном раунде ЧЕ-2025
  • Выход сборной Украины U-20 в 1/8 финала молодежного ЧМ-2025
  • Обновленный Кубок Украины по футболу
  • Первый чемпионат Украины по ампфутболу
  • Триумф сборной Украины по ампфутболу в Лиге наций C
  • Международная деятельность: меморандумы про сотрудничество
  • Начало серии семинаров по методологии Манчестер Сити
  • Национальная лига будущего
  • Всеукраинские соревнования Кожаный мяч
  • Каникулы с футболом – детские футбольные лагеря
  • Первая выставка – Украинский футбол: игра продолжается
  • Новая форма сборной Украины от adidas
  • Запуск магазина с официальным мерчем УАФ
  • Автобус для национальных сборных Украины

ФОТО. УАФ определила лучшие события футбольного 2025 года в картинках

По теме:
Легенда Шахтера будет работать в сборной Украины
Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Украинская ассоциация футбола фото сборная Украины по футболу женская сборная Украины по футболу главные события года
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Футбол | 24 декабря 2025, 09:15 9
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег

Тренер отсудил отступные за увольнение в 2014 году

Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Футбол | 24 декабря 2025, 09:45 6
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать

Артем, кроме клубов АПЛ, имеет возможность переехать в Саудовскую Аравию

Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
Футбол | 24.12.2025, 21:51
Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 25.12.2025, 02:02
Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24.12.2025, 07:19
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 23
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 9
Футбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем