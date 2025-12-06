Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер Майами – Ванкувер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Major League Soccer
06 декабря 2025, 23:24 |
Интер Майами – Ванкувер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Кубка MLS 2025

Интер Майами – Ванкувер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря проходит финальный матч Кубка MLS 2025 между командами Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс.

Команды играют на арене Чэйзм Стэдиум в Форт Лодердейле. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок MLS 2025. Финал. 6 декабря

Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Окампо, 8 (автогол), Де Паул, 71 – Ахмед, 60

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Окампо, 9 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:1 Ахмед, 60 мин.

ГОЛ! 2:1 Де Паул, 71 мин.

