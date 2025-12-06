Интер Майами – Ванкувер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Кубка MLS 2025
6 декабря проходит финальный матч Кубка MLS 2025 между командами Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс.
Команды играют на арене Чэйзм Стэдиум в Форт Лодердейле. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Кубок MLS 2025. Финал. 6 декабря
Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Окампо, 8 (автогол), Де Паул, 71 – Ахмед, 60
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Окампо, 9 мин. (автогол)
MIAMI ARE ON TOP EARLY. 1-0. 😳— Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025
📺 Free on Apple TV, FOX & TSN: https://t.co/XdexB7qQkt // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/vm6zEz2DmE
ГОЛ! 1:1 Ахмед, 60 мин.
WE. ARE. LEVEL.— Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025
Ali Ahmed scores and it's tied. // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/Auh3sq7Dd5
ГОЛ! 2:1 Де Паул, 71 мин.
Messi --> De Paul— Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025
That Argentine connection always delivers in the biggest moments. 🇦🇷@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/AC90SmP1MF
