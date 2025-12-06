Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Без эмоций. Реакция игроков Динамо на первую победу с Костюком
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2025, 20:11
Киевляне обыграли Кудровку

ФК Динамо Киев

Динамо в непростом матче чемпионата Украины обыграло Кудровку со счетом 2:1 и прервало серию из четырех кряду поражений в УПЛ.

Это первая победа для нового тренера киевлян Игоря Костюка, который в прошлом туре дебютировал с сенсационного поражения от Полтавы с результатом 1:2.

Стоит отметить, что ни Костюк, ни футболисты Динамо победу особо не праздновали.

В таблице Динамо с 23 очками идет на 5-й позиции.

По теме:
ФОТО. Вот что сделали игроки Динамо и Костюк после долгожданной победы
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Шанс для Динамо в ЛК. Соперник киевлян стал последним в Серии A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Alex
Тепер обіграти Фіорентину і Ноа... - та  й на канікули
Ответить
0
