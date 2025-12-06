Украина. Премьер лига06 декабря 2025, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2025, 20:11
ФОТО. Без эмоций. Реакция игроков Динамо на первую победу с Костюком
Киевляне обыграли Кудровку
06 декабря 2025, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2025, 20:11
Динамо в непростом матче чемпионата Украины обыграло Кудровку со счетом 2:1 и прервало серию из четырех кряду поражений в УПЛ.
Это первая победа для нового тренера киевлян Игоря Костюка, который в прошлом туре дебютировал с сенсационного поражения от Полтавы с результатом 1:2.
Стоит отметить, что ни Костюк, ни футболисты Динамо победу особо не праздновали.
В таблице Динамо с 23 очками идет на 5-й позиции.
Тепер обіграти Фіорентину і Ноа... - та й на канікули
