Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 14:01
589
0
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Кузык забил, а вратарь явно ошибся
06 декабря 2025, 14:01
589
0
В матче чемпионата Украины между ЛНЗ и Оболонью в конце первого тайма хозяева оформили достаточно курьезный гол (1:0) силами полузащитника Дениса Кузыка.
Игрок, выполняя навес с фланга, по странной траектории отправил мяч в ворота соперника. По реакции было видно, что Кузык сам не понимает, как так получилось.
ЛНЗ в случае победы до матча Шахтера станет лидером чемпионата Украины.
