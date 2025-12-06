Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 14:01 | Обновлено 06 декабря 2025, 14:10
589
0

ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата

Кузык забил, а вратарь явно ошибся

06 декабря 2025, 14:01 | Обновлено 06 декабря 2025, 14:10
589
0
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
ФК ЛНЗ

В матче чемпионата Украины между ЛНЗ и Оболонью в конце первого тайма хозяева оформили достаточно курьезный гол (1:0) силами полузащитника Дениса Кузыка.

Игрок, выполняя навес с фланга, по странной траектории отправил мяч в ворота соперника. По реакции было видно, что Кузык сам не понимает, как так получилось.

ЛНЗ в случае победы до матча Шахтера станет лидером чемпионата Украины.

По теме:
Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»
Украинский защитник не сыграет в матче Премьер-лиги из-за запрета Динамо
Матч Премьер-лиги между ЛНЗ и Оболонью начнется позже, чем планировалось
Денис Кузык ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев ЛНЗ - Оболонь Украинская Премьер-лига видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Футбол | 06 декабря 2025, 09:09 35
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»

Главный тренер «Кудровки» попытается удивить авторитетного соперника

Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06 декабря 2025, 00:02 0
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя

Гарсия считает, что Александр одержит победу

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Футбол | 06.12.2025, 07:47
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Вильярреал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06.12.2025, 12:33
Вильярреал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06.12.2025, 06:55
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42
Бокс
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 88
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 3
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 9
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 29
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 12
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем