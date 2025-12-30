Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «В Динамо придет итальянский тренер»
30 декабря 2025, 22:02
Йожеф САБО: «В Динамо придет итальянский тренер»

Сабо считает, что в команду в будущем приедет иностранный тренер

Йожеф САБО: «В Динамо придет итальянский тренер»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо считает, что после окончания войны в киевский клуб приедет иностранный тренер.

«Когда пригласят иностранца? Когда закончится война и над Украиной больше не будут летать ракеты и дроны, то должна вестись работа по восстановлению. Ведь враг разбил все до нуля.

Так вот, тогда может быть, что к рулю динамовской команды придет какой-нибудь итальянец или испанец. Думаю, что деньги для этого, чтобы платить иностранному специалисту, найдут», – сказал Йожеф Сабо.

Динамо Киев Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
