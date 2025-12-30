В Федерации футбола Аргентины прошли обыски. Известна причина

В рамках расследования, изучающего связи между Федерацией футбола Аргентины (AFA) и компанией TourProdEnter LLC, во вторник, 30 декабря, правоохранительные органы провели серию обысков. Объектами следственных действий стали штаб-квартира AFA в Буэнос-Айресе и тренировочная база в Эсейсе.

Также обыски прошли в районе яхт-клуба «Нордельта», где расположен дом предпринимателя Хавьера Фарони – совладельца (вместе с супругой Эрикой Джиллетт) компании TourProdEnter LLC, основанной в августе 2021 года в штате Флорида. В рамках дела суд снял налоговую, банковскую, финансовую и биржевую тайну с предпринимателя, его жены и других лиц, связанных с компанией.

Судебный доступ к банковским счетам в США усилил расследование возможного отмывания средств, связанного с AFA, с целью выяснить движение значительных сумм денег вне институционального контроля. Федерация, которую возглавляет Клаудио Тапия, отвергла обвинения в официальном заявлении, подтвердив законность коммерческих отношений с компанией, назначенной эксклюзивным зарубежным коммерческим агентом.

Компания Фарони была назначена AFA для эксклюзивного управления доходами за пределами страны, администрирования международных платежей и покрытия логистических расходов. Ее роль стала особенно значимой в условиях жесткого валютного контроля и сложного доступа к иностранной валюте, что подтолкнуло к аутсорсингу международной коммерческой деятельности, связанной со сборной.

Согласно конфиденциальным документам, на которые ссылается издание La Nación, в период с 2022 по 2025 год TourProdEnter LLC управляла в четырех американских банках (Bank of America, Citibank, Synovus и JP Morgan) переводами на сумму свыше 260 млн долларов США. По данным следствия, эти средства поступали из трех основных источников: международные спонсоры, телевизионные права и цифровые платформы, а также организация товарищеских матчей в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и США.