Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Федерации футбола Аргентины прошли обыски. Известна причина
Аргентина
30 декабря 2025, 21:43 | Обновлено 30 декабря 2025, 21:50
573
0

В Федерации футбола Аргентины прошли обыски. Известна причина

Подозрение в отмывании средств

30 декабря 2025, 21:43 | Обновлено 30 декабря 2025, 21:50
573
0
В Федерации футбола Аргентины прошли обыски. Известна причина
Фото: Gustavo Gavotti

В рамках расследования, изучающего связи между Федерацией футбола Аргентины (AFA) и компанией TourProdEnter LLC, во вторник, 30 декабря, правоохранительные органы провели серию обысков. Объектами следственных действий стали штаб-квартира AFA в Буэнос-Айресе и тренировочная база в Эсейсе.

Также обыски прошли в районе яхт-клуба «Нордельта», где расположен дом предпринимателя Хавьера Фарони – совладельца (вместе с супругой Эрикой Джиллетт) компании TourProdEnter LLC, основанной в августе 2021 года в штате Флорида. В рамках дела суд снял налоговую, банковскую, финансовую и биржевую тайну с предпринимателя, его жены и других лиц, связанных с компанией.

Судебный доступ к банковским счетам в США усилил расследование возможного отмывания средств, связанного с AFA, с целью выяснить движение значительных сумм денег вне институционального контроля. Федерация, которую возглавляет Клаудио Тапия, отвергла обвинения в официальном заявлении, подтвердив законность коммерческих отношений с компанией, назначенной эксклюзивным зарубежным коммерческим агентом.

Компания Фарони была назначена AFA для эксклюзивного управления доходами за пределами страны, администрирования международных платежей и покрытия логистических расходов. Ее роль стала особенно значимой в условиях жесткого валютного контроля и сложного доступа к иностранной валюте, что подтолкнуло к аутсорсингу международной коммерческой деятельности, связанной со сборной.

Согласно конфиденциальным документам, на которые ссылается издание La Nación, в период с 2022 по 2025 год TourProdEnter LLC управляла в четырех американских банках (Bank of America, Citibank, Synovus и JP Morgan) переводами на сумму свыше 260 млн долларов США. По данным следствия, эти средства поступали из трех основных источников: международные спонсоры, телевизионные права и цифровые платформы, а также организация товарищеских матчей в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и США.

По теме:
ФОТО. В Аргентине выпустили монету с изображением топ-гола Марадоны
В Аргентине переименовали стадион в честь капитана французского гранда
Ребров отреагировал на обыски СБУ у своего помощника Платова
обыск Аргентина
Иван Чирко Источник: Infobae
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30 декабря 2025, 09:33 0
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом

Японец успешно выступил в Эр-Рияде

Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч
Футбол | 30 декабря 2025, 15:59 13
Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч
Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч

Легенда украинского футбола

Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы
Футбол | 30.12.2025, 23:12
Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы
Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 30.12.2025, 10:01
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 14
Бокс
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем