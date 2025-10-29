ФОТО. В Аргентине выпустили монету с изображением топ-гола Марадоны
Аргентинский банк увековечил легендарный проход футболиста
Центральный банк Аргентины (BCRA) выпустил памятную монету, посвященную первенству мира ФИФА 2026 года. На монете изображена схема легендарного игрового момента, приведшего ко второму голу сборной Аргентины в английские ворота в четвертьфинальном матче мундиаля 1986 года. Автором шедеврального гола, конечно, был Диего Марадона.
В 2026 году исполняется 40 лет этому событию. В 1986 году Аргентина стала чемпионом мира. В финале турнира «бело-голубые» победили команду Германии – 3:2.
На аверсе монеты изображен мяч, проходящий сквозь монету. На оборотной стороне запечатлена траектория прохода легендарного аргентинца. Кроме того, на этой стороне указан символический номинал – 10 долларов.
Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, тираж для внутреннего обращения составляет 2500 штук.
