ФОТО. В Аргентине выпустили монету с изображением топ-гола Марадоны

Центральный банк Аргентины (BCRA) выпустил памятную монету, посвященную первенству мира ФИФА 2026 года. На монете изображена схема легендарного игрового момента, приведшего ко второму голу сборной Аргентины в английские ворота в четвертьфинальном матче мундиаля 1986 года. Автором шедеврального гола, конечно, был Диего Марадона.

В 2026 году исполняется 40 лет этому событию. В 1986 году Аргентина стала чемпионом мира. В финале турнира «бело-голубые» победили команду Германии – 3:2.

На аверсе монеты изображен мяч, проходящий сквозь монету. На оборотной стороне запечатлена траектория прохода легендарного аргентинца. Кроме того, на этой стороне указан символический номинал – 10 долларов.

Монета изготовлена ​​из серебра 925-й пробы, тираж для внутреннего обращения составляет 2500 штук.