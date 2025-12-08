Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гути назвал, кто из пары Ямаль – Мбаппе ближе к уровню Месси и Роналду
Испания
08 декабря 2025, 05:26 |
Гути назвал, кто из пары Ямаль – Мбаппе ближе к уровню Месси и Роналду

Бывший полузащитник Реала оценил молодых звезд

Гути назвал, кто из пары Ямаль – Мбаппе ближе к уровню Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Гути

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Испании Гути выразил мнение, что Килиан Мбаппе имеет больше шансов, чем Ламин Ямаль, приблизиться к уровню Диего Марадоны, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Луис де ла Фуэнте говорит, что Ламин может стать новым Месси, Марадоной, Роналду… Как вы думаете?

– Вау. Я вижу в нем выдающегося футболиста, потенциального обладателя «Золотого мяча». Но вы называете трех величайших игроков в истории.

Марадона выиграл чемпионат мира в Мексике с командой без звездных имен, а Месси и Роналду на протяжении многих лет забивали по 50 голов за сезон. Повторить это крайне сложно.

Считаю, что Килиан [Мбаппе] ближе к такому уровню, чем Ламин, – отметил Гути.

Михаил Олексиенко Источник: AS
