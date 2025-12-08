Гути назвал, кто из пары Ямаль – Мбаппе ближе к уровню Месси и Роналду

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Испании Гути выразил мнение, что Килиан Мбаппе имеет больше шансов, чем Ламин Ямаль, приблизиться к уровню Диего Марадоны, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Луис де ла Фуэнте говорит, что Ламин может стать новым Месси, Марадоной, Роналду… Как вы думаете?

– Вау. Я вижу в нем выдающегося футболиста, потенциального обладателя «Золотого мяча». Но вы называете трех величайших игроков в истории.

Марадона выиграл чемпионат мира в Мексике с командой без звездных имен, а Месси и Роналду на протяжении многих лет забивали по 50 голов за сезон. Повторить это крайне сложно.

Считаю, что Килиан [Мбаппе] ближе к такому уровню, чем Ламин, – отметил Гути.