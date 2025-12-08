Куртуа недоволен игроком Реала. Алонсо провел с ним разговор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 декабря 2025, 00:32
В клубе недовольны уровнем Трента Александера-Арнольда

08 декабря 2025, 00:32 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В «Реале» снова обостряется напряжение – ряд игроков недоволен игрой звездного фулбека Трента Александера-Арнольда.

По информации испанских СМИ, Тибо Куртуа также выразил недовольство игрой защитника, ведь бельгиец регулярно вынужден «подчищать» его ошибки. Алонсо уже дал понять Тренту, что терпение не безгранично, и если Арнольд не добавит в дисциплине, зимой может оказаться среди кандидатов на выход.

Ранее мадридский «Реал» официально сообщил подробности травмы английского защитника Трента Александер-Арнольда, которую тот получил в матче 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (3:0).

Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Трент Александер-Арнольд Тибо Куртуа Хаби Алонсо
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
