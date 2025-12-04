Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Реала травмировал мышцу бедра и выбыл на длительный срок
Испания
04 декабря 2025, 14:36 |
1266
0

ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Реала травмировал мышцу бедра и выбыл на длительный срок

Трент Александер-Арнольд может пропустить около двух месяцев

04 декабря 2025, 14:36 |
1266
0
ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Реала травмировал мышцу бедра и выбыл на длительный срок
ФК Реал Мадрид. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» официально сообщил подробности травмы английского защитника Трента Александер-Арнольда, которую тот получил в матче 19-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:0).

По информации медицинской службы королевского клуба, 27-летний футболист повредил прямую мышцу бедра левой ноги. Как утверждают испанские СМИ, восстановление от такой травмы может занять около двух месяцев.

С момента перехода в «Реал» летом 2025 года Трент Александер-Арнольд успел провести 16 матчей за команду, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

По теме:
Родриго не забивает уже 31 матч за Реал. У кого в XXI веке серия длиннее?
Тони Кроос – о разных поколениях игроков и нынешнем составе Реала
Уэсли СНЕЙДЕР: «Таких игроков, как я, в современном футболе больше нет»
травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Трент Александер-Арнольд
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 04 декабря 2025, 02:27 12
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине

Проблемы Полтавы

ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10
Футбол | 04 декабря 2025, 08:50 5
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10

Элеонора Инкардона превратила футбольный матч в модный подиум

Мичел прокомментировал сенсационный вылет Жироны из Кубка Испании
Футбол | 04.12.2025, 14:50
Мичел прокомментировал сенсационный вылет Жироны из Кубка Испании
Мичел прокомментировал сенсационный вылет Жироны из Кубка Испании
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 04.12.2025, 04:55
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04.12.2025, 09:00
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
02.12.2025, 18:22 1
Футбол
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07
Бокс
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
03.12.2025, 06:58 5
Футбол
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 3
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 20
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем