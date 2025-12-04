ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Реала травмировал мышцу бедра и выбыл на длительный срок
Трент Александер-Арнольд может пропустить около двух месяцев
Мадридский «Реал» официально сообщил подробности травмы английского защитника Трента Александер-Арнольда, которую тот получил в матче 19-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:0).
По информации медицинской службы королевского клуба, 27-летний футболист повредил прямую мышцу бедра левой ноги. Как утверждают испанские СМИ, восстановление от такой травмы может занять около двух месяцев.
С момента перехода в «Реал» летом 2025 года Трент Александер-Арнольд успел провести 16 матчей за команду, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
