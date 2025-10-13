Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Аргентине переименовали стадион в честь капитана французского гранда
Аргентина
13 октября 2025, 19:21 |
377
1

В Аргентине переименовали стадион в честь капитана французского гранда

Арена клуба «Пуэйредон» будет носить имя Леонардо Балерди

13 октября 2025, 19:21 |
377
1 Comments
В Аргентине переименовали стадион в честь капитана французского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Балерди

Аргентинский клуб «Пуэйредон» переименовал собственный стадион в честь 26-летнего воспитанника, а ныне игрока французского «Марселя» Леонардо Балерди.

Клуб в честь 92-летия почтил память своего звездного игрока, объявив о переименовании арены в присутствии бабушки и дедушки Леонардо – сам Балерди приехать в родной клуб не смог.

Леонардо провёл в академии клуба более десяти лет, а затем присоединился к структурам «Бока Хуниорс».

«Исторический момент для всей семьи нашего клуба. Огромное спасибо всем, кто разделил с нами этот прекрасный день.

Мы стали частью истории, благодарим каждого, кто на протяжении времени был с нашей организацией – это принадлежит всем. Мы это сделали», – написала пресс-служба клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. И сутки не прошли. Топ-клуб Франции назначил нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Известный французкий клуб остался без тренера
ФОТО. Жена Забарного показала, как пережила ночь ракетно-дроновой атаки рф
Леонардо Балерди Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) стадионы Аргентина
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13 октября 2025, 15:31 98
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»

Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Футбол | 13 октября 2025, 13:00 16
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ

Может быть внедрена швейцарская система или усилена роль Лиги наций

Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13.10.2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
Футбол | 13.10.2025, 19:23
ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Футбол | 13.10.2025, 07:50
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Балерді- наполовину італієць наполовину аргентинець. Дуже багато італійців у свій час переїхали до Аргентини.
Ответить
0
Популярные новости
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
11.10.2025, 21:24 5
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем