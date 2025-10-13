В Аргентине переименовали стадион в честь капитана французского гранда
Арена клуба «Пуэйредон» будет носить имя Леонардо Балерди
Аргентинский клуб «Пуэйредон» переименовал собственный стадион в честь 26-летнего воспитанника, а ныне игрока французского «Марселя» Леонардо Балерди.
Клуб в честь 92-летия почтил память своего звездного игрока, объявив о переименовании арены в присутствии бабушки и дедушки Леонардо – сам Балерди приехать в родной клуб не смог.
Леонардо провёл в академии клуба более десяти лет, а затем присоединился к структурам «Бока Хуниорс».
«Исторический момент для всей семьи нашего клуба. Огромное спасибо всем, кто разделил с нами этот прекрасный день.
Мы стали частью истории, благодарим каждого, кто на протяжении времени был с нашей организацией – это принадлежит всем. Мы это сделали», – написала пресс-служба клуба.
