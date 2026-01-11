Англия11 января 2026, 17:51 | Обновлено 11 января 2026, 17:52
Ман Юнайтед определился с заменой Амориму. Это лучший тренер мира
Красных дьяволов может возглавить Луис Энрике
Испанский главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может возглавить английский «Манчестер Юнайтед», сообщает издание GiveMeSport.
По информации источника, лучший тренер мира 2025 года не очень хочет продлевать контракт с парижанами и готов принять новый вызов в своей карьере, которым может стать работа в «Манчестер Юнайтед».
Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 21 матче чемпионата Англии.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально уволил Рубена Аморима.
