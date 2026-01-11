Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед определился с заменой Амориму. Это лучший тренер мира
Англия
11 января 2026, 17:51 | Обновлено 11 января 2026, 17:52
892
1

Ман Юнайтед определился с заменой Амориму. Это лучший тренер мира

Красных дьяволов может возглавить Луис Энрике

11 января 2026, 17:51 | Обновлено 11 января 2026, 17:52
892
1 Comments
Ман Юнайтед определился с заменой Амориму. Это лучший тренер мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может возглавить английский «Манчестер Юнайтед», сообщает издание GiveMeSport.

По информации источника, лучший тренер мира 2025 года не очень хочет продлевать контракт с парижанами и готов принять новый вызов в своей карьере, которым может стать работа в «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 21 матче чемпионата Англии.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально уволил Рубена Аморима.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сезон завершен. Игрок Ливерпуля будет прооперирован из-за тяжелой травмы
Луис Энрике ПСЖ Манчестер Юнайтед назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Вус Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
Футбол | 11 января 2026, 15:14 1
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики

Уэсли может покинуть Аль-Наср

ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Футбол | 11.01.2026, 10:13
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11.01.2026, 10:30
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GroundUnder
Ні, не Гвардіола!!!
Ответить
0
Популярные новости
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 14
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем