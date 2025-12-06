Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич рад, что сборная Украины не сыграет против двух команд
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 22:17 |
918
0

Маркевич рад, что сборная Украины не сыграет против двух команд

Мирон Богданович не хотел бы видеть в соперниках Испанию и Португалию

06 декабря 2025, 22:17 |
918
0
Маркевич рад, что сборная Украины не сыграет против двух команд
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич доволен, что сборная Украины не получила в потенциальные соперники на ЧМ-2026 Испанию и Португалию.

– А кого бы вы не хотели видеть среди соперников из топовых сборных?

– Точно Испанию и Португалию.

– А как же Англия или, допустим, Франция?

– Францию мы знаем. Просто я видел не один матч испанцев и португальцев, поэтому точно могу сказать, что нашей сборной было бы крайне трудно в матчах с этими соперниками.

Но опять же, можно или нужно более подробно рассуждать только после того, как сборная Украины выйдет на чемпионат мира. Наша первая задача – преодолеть плей-офф, а он будет очень непростым.

По теме:
«На бумаге все четко». Кополовец – о жребии финальной части ЧМ-2026
Стали известны время и города возможных матчей сборной Украины на ЧМ-2026
Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
Футбол | 06 декабря 2025, 15:04 9
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь

«Фиолетовые» временно возглавили турнирную таблицу УПЛ

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 88
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Бокс | 06.12.2025, 04:42
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 06.12.2025, 20:43
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06.12.2025, 00:02
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
05.12.2025, 16:45
Авто/мото
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 7
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 15
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
04.12.2025, 22:07 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем