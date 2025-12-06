Маркевич рад, что сборная Украины не сыграет против двух команд

Известный украинский тренер Мирон Маркевич доволен, что сборная Украины не получила в потенциальные соперники на ЧМ-2026 Испанию и Португалию.

– А кого бы вы не хотели видеть среди соперников из топовых сборных?

– Точно Испанию и Португалию.

– А как же Англия или, допустим, Франция?

– Францию мы знаем. Просто я видел не один матч испанцев и португальцев, поэтому точно могу сказать, что нашей сборной было бы крайне трудно в матчах с этими соперниками.

Но опять же, можно или нужно более подробно рассуждать только после того, как сборная Украины выйдет на чемпионат мира. Наша первая задача – преодолеть плей-офф, а он будет очень непростым.