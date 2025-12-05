Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что не Испания и не Португалия»
Сборная УКРАИНЫ
05 декабря 2025, 22:18 | Обновлено 05 декабря 2025, 22:19
978
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что не Испания и не Португалия»

Авторитетный отечественный тренер высказался о возможных соперниках сборной Украины на ЧМ-2026

05 декабря 2025, 22:18 | Обновлено 05 декабря 2025, 22:19
978
2 Comments
Мирон МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что не Испания и не Португалия»
УАФ. Сборная Украины

Сегодня, 5 декабря в Вашингтоне прошла жеребьевка финальной части чемпионата мира 2026 года. На этом форуме может быть и сборная Украины, если преодолеет плей-офф раунд отборочного турнира.

Но уже сейчас можно сказать, кто может быть соперником подопечных Сергея Реброва в этом турнире. Если «сине-желтые» 26 марта обыграют Швецию, а потом будут сильнее победителя пары Польша – Албания, то в будущем году на полях США, Канада и Мексики на стадии группового турнира встретятся с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Итоги жеребьевки для сборной Украины эксклюзивно для сайта Meta.ua прокомментировал авторитетный отечественный тренер, бывший наставник главной команды страны Мирон Маркевич.

– Для нас это не худший вариант, – сказал Маркевич. – Однозначно фаворит этой потенциальной для сборной Украины группы Нидерланды. А что касается Туниса и Японии, то это для нас как минимум равные соперники.

Если мы выйдем на чемпионат мира, то за второе место можем бороться. Более того, верю, что подопечные Сергея Реброва должны быть фаворитами в этом соперничестве.

Но я буду честен, что даю прогноз по авторитету и достижениям упомянутых команд, я не видел их в деле. А вот за Нидерландами немного следил. Это серьезный оппонент, с ними будет очень тяжело. Впрочем, осталось дело за малым, выйти на чемпионат мира (улыбается).

– А кого бы вы не хотели видеть в соперниках из топовых сборных?
– Точно Испанию и Португалию.

– А как же Англия или, допустим, Франция?
– Францию мы знаем. Просто я видел не один матч испанцев и португальцев, поэтому точно могу сказать, что нашей сборной было бы крайне тяжело в матчах с этими соперниками.

Но опять же, можно или нужно более детально рассуждать только после того, как сборная Украины выйдет на чемпионат мира. Наша первая задача преодолеть плей-офф, а он будет очень непростым.

По теме:
Маркевич назвал шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Определены даты потенциальных матчей сборной Украины на ЧМ-2026
На каких стадионах будет играть Украина, если квалифицируется на ЧМ-2026?
Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Туниса по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Японии по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 05 декабря 2025, 07:49 14
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ

Кристиан Биловар восстановился после травмы

Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Футбол | 05 декабря 2025, 14:27 9
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию

Эммануэль Эмега был уверен, что «Страсбург» играет в Бундеслиге

Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Футбол | 04.12.2025, 22:07
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего
Футбол | 05.12.2025, 21:42
Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего
Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Спочатку Швеція і Польща/Албанія, а потім вже те, що в заголовку
Ответить
+3
Andromed
Японія зараз явно сильніша за теперішню Україну
Ответить
+2
Популярные новости
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 1
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 9
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 9
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем