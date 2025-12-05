Мирон МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что не Испания и не Португалия»

Сегодня, 5 декабря в Вашингтоне прошла жеребьевка финальной части чемпионата мира 2026 года. На этом форуме может быть и сборная Украины, если преодолеет плей-офф раунд отборочного турнира.

Но уже сейчас можно сказать, кто может быть соперником подопечных Сергея Реброва в этом турнире. Если «сине-желтые» 26 марта обыграют Швецию, а потом будут сильнее победителя пары Польша – Албания, то в будущем году на полях США, Канада и Мексики на стадии группового турнира встретятся с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Итоги жеребьевки для сборной Украины эксклюзивно для сайта Meta.ua прокомментировал авторитетный отечественный тренер, бывший наставник главной команды страны Мирон Маркевич.

– Для нас это не худший вариант, – сказал Маркевич. – Однозначно фаворит этой потенциальной для сборной Украины группы Нидерланды. А что касается Туниса и Японии, то это для нас как минимум равные соперники.

Если мы выйдем на чемпионат мира, то за второе место можем бороться. Более того, верю, что подопечные Сергея Реброва должны быть фаворитами в этом соперничестве.

Но я буду честен, что даю прогноз по авторитету и достижениям упомянутых команд, я не видел их в деле. А вот за Нидерландами немного следил. Это серьезный оппонент, с ними будет очень тяжело. Впрочем, осталось дело за малым, выйти на чемпионат мира (улыбается).

– А кого бы вы не хотели видеть в соперниках из топовых сборных?

– Точно Испанию и Португалию.

– А как же Англия или, допустим, Франция?

– Францию мы знаем. Просто я видел не один матч испанцев и португальцев, поэтому точно могу сказать, что нашей сборной было бы крайне тяжело в матчах с этими соперниками.

Но опять же, можно или нужно более детально рассуждать только после того, как сборная Украины выйдет на чемпионат мира. Наша первая задача преодолеть плей-офф, а он будет очень непростым.