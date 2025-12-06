Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 21:05 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:24
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают

Пономаренко доволен игрой в УПЛ

Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард Динамо Матвей Пономаренко оценил победу 2:1 над Кудровкой в матче чемпионата Украины, а также изменения в команде после назначения тренером Игоря Костюка.

«Чей гол – мой или Волошина? Я коснулся мяча, поэтому это мой гол. В плане эмоций все было хорошо, мы хорошо подготовились. Отбросили все лишнее и шли только вперед. Подготовились и с прекрасным настроем победили. Влияние Костюка? Думаю, больше в глубину и через фланги начали действовать. Стало больше игры через фланги, стали больше забивать после фланговых передач. И, возможно, стало больше командной игры, все друг за друга».

«Все в подкатах теперь. Как сказал наш капитан, «с жопы пацаны не встают».

«Молодежь в составе? Я бы не сказал, что какой-то молодой возраст. В Европе и в 16, и в 17 лет играют, поэтому мы уже должны давать результаты. Да, вышли я, Захарченко, Редушко – должны уже давать результат», – сказал Пономаренко.

Комментарии 7
Gargantua
ну сегодня был правильный состав и правильный настрой на игру.
то есть Костюк не безнадежен.а то я с Полтавой как увидел состав, записал его в дебилы.
AndiM
Ну пів складу точно суркіс виставляє. Не вірю що Шовковський по своїй волі випускав тих дегенератів , особливо конченого михавко, із-за якого десь 5 ігор було прокакано.
Перець
Суркіса в ворота треба ставити , коли вже дебют.
MIRRA
скоріш "не вилазять"
COBA
Все правильно. Тільки не жопа, а повна срака((((
