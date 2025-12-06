Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают

Форвард Динамо Матвей Пономаренко оценил победу 2:1 над Кудровкой в матче чемпионата Украины, а также изменения в команде после назначения тренером Игоря Костюка.

«Чей гол – мой или Волошина? Я коснулся мяча, поэтому это мой гол. В плане эмоций все было хорошо, мы хорошо подготовились. Отбросили все лишнее и шли только вперед. Подготовились и с прекрасным настроем победили. Влияние Костюка? Думаю, больше в глубину и через фланги начали действовать. Стало больше игры через фланги, стали больше забивать после фланговых передач. И, возможно, стало больше командной игры, все друг за друга».

«Все в подкатах теперь. Как сказал наш капитан, «с жопы пацаны не встают».

«Молодежь в составе? Я бы не сказал, что какой-то молодой возраст. В Европе и в 16, и в 17 лет играют, поэтому мы уже должны давать результаты. Да, вышли я, Захарченко, Редушко – должны уже давать результат», – сказал Пономаренко.