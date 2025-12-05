Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 20:18 |
5701
2

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер

Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка

05 декабря 2025, 20:18 |
5701
2 Comments
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
ФК Динамо. Михаил Федунов

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

Новоиспеченный наставник постепенно формирует свой тренерский штаб – сегодня прибыло очередное пополнение. К тренерскому штабу присоединился тренер по подготовке вратарей житомирского «Полесья» Михаил Федунов, который недавно покинул житомирский клуб.

Отмечается, что все условия сотрудничества уже согласованы.

Ранее пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка.

По теме:
ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Оболонь
Дубль канадца. Новичок чемпионата Украины выиграл третий кряду матч
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Михаил Федунов Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05 декабря 2025, 15:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Футбол | 05 декабря 2025, 18:31 0
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»

Форвард уверен в себе

Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Футбол | 05.12.2025, 14:27
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05.12.2025, 13:10
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Футбол | 05.12.2025, 11:47
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
потужно!
Ответить
+1
Roman
Клопп на подходе
Уже в пути
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 9
Футбол
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
04.12.2025, 07:37 11
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 13
Бокс
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем