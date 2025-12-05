Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка
Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».
Новоиспеченный наставник постепенно формирует свой тренерский штаб – сегодня прибыло очередное пополнение. К тренерскому штабу присоединился тренер по подготовке вратарей житомирского «Полесья» Михаил Федунов, который недавно покинул житомирский клуб.
Отмечается, что все условия сотрудничества уже согласованы.
Ранее пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка.
