Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

Новоиспеченный наставник постепенно формирует свой тренерский штаб – сегодня прибыло очередное пополнение. К тренерскому штабу присоединился тренер по подготовке вратарей житомирского «Полесья» Михаил Федунов, который недавно покинул житомирский клуб.

Отмечается, что все условия сотрудничества уже согласованы.

Ранее пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка.