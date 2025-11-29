ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо

В субботу, 29 ноября, пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка:

Олег Венглинский (бывший ассистент Игоря Костюка в U-19)

Тарас Луценко (тренер вратарей, ранее работал с молодежными командами «Динамо» и клубной ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского).

Виталий Кулыба (тренер по физической подготовке)

Мацей Кендзерек (специалист по стандартным положениям и тренер-аналитик).

«После увольнения Александра Шовковского с должности главного тренера «Динамо», команду с приставкой «и.о» (исполняющий обязанности) возглавил Игорь Костюк, ранее работавший старшим тренером юношеской команды клуба.

Вернувшись из Кипра после матча Лиги конференций против местной «Омонии», в субботу динамовцы провели первую тренировку под руководством нового наставника.

Игорь Костюк уже определился со своим тренерским штабом. Желаем успехов новому тренерскому штабу и побед вместе с командой», – сообщил клуб.

Тренерский штаб киевского Динамо: