ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Венглинский, Луценко, Кулыба и Кендзерек стали ассистентами нового наставника
В субботу, 29 ноября, пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка:
- Олег Венглинский (бывший ассистент Игоря Костюка в U-19)
- Тарас Луценко (тренер вратарей, ранее работал с молодежными командами «Динамо» и клубной ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского).
- Виталий Кулыба (тренер по физической подготовке)
- Мацей Кендзерек (специалист по стандартным положениям и тренер-аналитик).
«После увольнения Александра Шовковского с должности главного тренера «Динамо», команду с приставкой «и.о» (исполняющий обязанности) возглавил Игорь Костюк, ранее работавший старшим тренером юношеской команды клуба.
Вернувшись из Кипра после матча Лиги конференций против местной «Омонии», в субботу динамовцы провели первую тренировку под руководством нового наставника.
Игорь Костюк уже определился со своим тренерским штабом. Желаем успехов новому тренерскому штабу и побед вместе с командой», – сообщил клуб.
Тренерский штаб киевского Динамо:
