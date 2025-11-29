Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 23:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 23:04
Венглинский, Луценко, Кулыба и Кендзерек стали ассистентами нового наставника

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

В субботу, 29 ноября, пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка:

  • Олег Венглинский (бывший ассистент Игоря Костюка в U-19)
  • Тарас Луценко (тренер вратарей, ранее работал с молодежными командами «Динамо» и клубной ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского).
  • Виталий Кулыба (тренер по физической подготовке)
  • Мацей Кендзерек (специалист по стандартным положениям и тренер-аналитик).

«После увольнения Александра Шовковского с должности главного тренера «Динамо», команду с приставкой «и.о» (исполняющий обязанности) возглавил Игорь Костюк, ранее работавший старшим тренером юношеской команды клуба.

Вернувшись из Кипра после матча Лиги конференций против местной «Омонии», в субботу динамовцы провели первую тренировку под руководством нового наставника.

Игорь Костюк уже определился со своим тренерским штабом. Желаем успехов новому тренерскому штабу и побед вместе с командой», – сообщил клуб.

Тренерский штаб киевского Динамо:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк Олег Венглинский Тарас Луценко Виталий Кулыба Мацей Кендзерек
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
