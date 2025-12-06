Если 3 гола, то только Бетису. Игрок Барсы оформил 2-й хет-трик в Ла Лиге

Игрок Барселоны Ферран Торрес оформил свой второй хет-трик в Ла Лиге.

Произошло это в матче 15-го тура, в котором блаугранас на выезде победили Бетис со счетом 5:3.

Испанец забил три гола в одном матче в чемпионате Испании лишь во второй раз в 193 поединках в составе Валенсии и Барселоны.

Интересным фактом является то, что оба были сделаны в выездных матчах против Бетиса.

Матчи, в которых Ферран Торрес сделал хет-трик в Ла Лиге (2)

2024: Бетис – Барселона – 2:4

2025: Бетис – Барселона – 3:5

2 - Ferran Torres has scored two hat tricks in LaLiga (193 appearances between Valencia and FC Barcelona), both away from home against Real Betis, in January 2024 and today. Predilection. pic.twitter.com/kfe1gprpp4 — OptaJose (@OptaJose) December 6, 2025