  Если 3 гола, то только Бетису. Игрок Барсы оформил 2-й хет-трик в Ла Лиге
Испания
06 декабря 2025, 21:51
Каталонцы легко переиграли своего соперника на выезде

Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок Барселоны Ферран Торрес оформил свой второй хет-трик в Ла Лиге.

Произошло это в матче 15-го тура, в котором блаугранас на выезде победили Бетис со счетом 5:3.

Испанец забил три гола в одном матче в чемпионате Испании лишь во второй раз в 193 поединках в составе Валенсии и Барселоны.

Интересным фактом является то, что оба были сделаны в выездных матчах против Бетиса.

Матчи, в которых Ферран Торрес сделал хет-трик в Ла Лиге (2)

  • 2024: Бетис – Барселона – 2:4
  • 2025: Бетис – Барселона – 3:5
Бетис – Барселона – 3:5. Хет-трик, гол Ямаля. Видео голов и обзор матча
Восемь голов, хет-трик и пенальти Ямаля. Барселона устроила шоу с Бетисом
ВИДЕО. Пятый пошел: как Ямаль реализовал пенальти в матче Бетис – Барселона
Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу хет-трик Ла Лига Бетис - Барселона Ферран Торрес статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
